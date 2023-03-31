木村拓哉遇見新垣結衣變無情 《教場0》當教官前祕密公開
木村拓哉繼2020年《教場》以及2021年《教場2》兩部特別篇日劇引發熱烈迴響後，富士電視台適逢開台65周年慶，決定推出《教場0》，揭開由木村拓哉所飾演的男主角「風間公親」到警察學校擔任教官前的前傳故事，該劇包含新垣結衣、白石麻衣、北村匠海、染谷將太、赤楚衛二等大咖參演，未開播就備受觀眾期待。
記者陳雅蘭/綜合報導
《教場0》除了卡司豪華程度堪稱春季日劇之最，由於身體因素停止演藝活動的男星坂口憲二，則是睽違9年再度演出連續劇，他這次會扮演何位關鍵角色，也讓觀眾和粉絲期待。
劇中，木村拓哉飾演的「風間公親」將擔任新垣結衣、白石麻衣、北村匠海、染谷將太、赤楚衛二等新人刑警之「刑警教導官」，「風間公親」變成冷酷無情的起源也將公開。
對於本劇，木村拓哉表示：「說實話，我原本以為風間公親的故事要改編成連續劇是不可能的事！」但因為被曾合作《青春無悔》、《沈睡的森林》、《冰上悍將》的導演中江功的誠意給打動，才決定再度化身風間公親這個角色，加上劇組已經拍過兩部特別篇，對於再合作相當放心，保證鏡頭與品質都在水準之上。
《教場0》第一集將特別加長30分鐘，4月11日起每週二獨家在friDay影音播出。