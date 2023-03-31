迎連假！7-11今起大杯美式21元　全家霜淇淋4新口味半價

6000去哪間超商領？網選7-11「六千變七千」　致命缺點曝

▲兩大超商推現金折抵卡搶普發6000商機，網友認為7-11的6000隨取卡比全家普發卡更優惠。（圖／7-11提供）
▲兩大超商推現金折抵卡搶普發6000商機，網友認為7-11的6000隨取卡比全家普發卡更優惠。（圖／7-11提供）

記者徐銘穗/綜合報導

全民普發6000元進入發錢程序，7-11和全家兩大超商近日紛紛推出放大術，準備搶「ATM領現」客群，7-11祭出「6000隨取卡加碼送1000購物金」，全家則推「普發卡加碼抽6000紅利金」，哪張卡最划算引發討論，多數人都說7-11的6000隨取卡較厲害，但也曝光2個讓人買不下去的缺點。

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7-11在4月6日起限量預購「2000元放大隨取卡」，加碼送200元購物金，等同可使用2200元面額，放大10%；另4月10日開放ATM領現時再推「6000元放大隨取卡」，限持「ATM領現」小白單預購，就可加碼送1000元購物金，等同可使用7000元面額。

▲全家普發卡有機會抽中加碼6000，一秒變成12000。（圖／全家提供）
▲全家普發卡有機會抽中加碼6000，一秒變成12000。（圖／全家提供）
而全家則是在4月6日至5月2日，推出限量1萬張的「全家普發卡」，免持領錢小白單，都可用6000元購買，內含2張3000元「全家」禮物卡，不僅沒有使用期限，也可以轉儲值到Fami錢包中，同時更有加碼紅利金BONUS卡片，可隨機抽600元或6000元加碼金，最幸運可以讓6000元翻倍變1萬2000元。

兩大超商祭現金抵用卡搶攻普發6000商機，7-11的「6000隨取卡」和全家的「普發卡」誰最優惠？在臉書社團引發討論，有人發問：「6000可以買來繳稅金嗎？這樣等於又省了1000欸？」但答案是否定的！它只能拿來買超商販售商品，而且購買商品的種類也有所限制，包括不能買菸、酒等。網友紛紛留言說，「買過上一波的隨取卡，發誓不再買」、「買卡片的時候有發票，之後用卡片買其他東西就都沒有發票 ，超級不划算的」。

網友也留言說，「面額太大了…不想買」、「不實用，一次還要買到六千」、「相比較，開心卡還有比較多的使用商店。隨取卡只能在小七門市用，東西都賣的比其他全聯跟家樂福貴，這種優惠根本無感」、「開心卡比較有用！ 隨取卡太廢！東西就比較貴還一堆東西不能買！」、「看到這篇本來想說要買6千的，我想應該是不用買了」。

▲網友認為超商現金抵用卡有購買商品種類限制，加上面額太大，不推薦。（圖／翻攝臉書全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區社團）
▲網友認為超商現金抵用卡有購買商品種類限制，加上面額太大，不推薦。（圖／翻攝臉書全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區社團）

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