6000去哪間超商領？網選7-11「六千變七千」　致命缺點曝

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而全家則是在4月6日至5月2日，推出限量1萬張的「全家普發卡」，免持領錢小白單，都可用6000元購買，內含2張3000元「全家」禮物卡，不僅沒有使用期限，也可以轉儲值到Fami錢包中，同時更有加碼紅利金BONUS卡片，可隨機抽600元或6000元加碼金，最幸運可以讓6000元翻倍變1萬2000元。
兩大超商祭現金抵用卡搶攻普發6000商機，7-11的「6000隨取卡」和全家的「普發卡」誰最優惠？在臉書社團引發討論，有人發問：「6000可以買來繳稅金嗎？這樣等於又省了1000欸？」但答案是否定的！它只能拿來買超商販售商品，而且購買商品的種類也有所限制，包括不能買菸、酒等。網友紛紛留言說，「買過上一波的隨取卡，發誓不再買」、「買卡片的時候有發票，之後用卡片買其他東西就都沒有發票 ，超級不划算的」。
網友也留言說，「面額太大了…不想買」、「不實用，一次還要買到六千」、「相比較，開心卡還有比較多的使用商店。隨取卡只能在小七門市用，東西都賣的比其他全聯跟家樂福貴，這種優惠根本無感」、「開心卡比較有用！ 隨取卡太廢！東西就比較貴還一堆東西不能買！」、「看到這篇本來想說要買6千的，我想應該是不用買了」。
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