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快對身份證！「承恩詠晴」同音1字　藍鑽蝦、巨蛤吃到飽

▲馬辣4月吃到飽優惠來了，姓名同音任一字，新馬辣免費升級基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦吃到飽。（圖／馬辣集團）
▲馬辣4月吃到飽優惠來了，姓名同音任一字，新馬辣免費升級基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦吃到飽。（圖／馬辣集團）

記者黃韻文/綜合報導

迎接長達5天的清明連假，以及龐大的普發6000商機，馬辣集團集結旗下10大品牌，再度發起姓名對對樂。根據內政部統計及網路票選資料顯示，在民國100年後出生的人，中文命名以「承恩」及「詠晴」最多，熱門英文名則是「Olivia、Emma、William、Lucas」，馬辣集團宣布，不論中文或英文，整個4月只要姓名同音「任一字」，或是相同英文名，同桌就能一起升級藍鑽蝦、巨蛤吃到飽。

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馬辣集團宣布，4月1日起至4月30日期間，2位成人以上同行，只要其中一人的中文姓名內有「承、恩、詠、晴」同音任一字，或是英文姓名為「Olivia、Emma、William、Lucas」任一個，提前至少一日訂位並告知參加活動，在用餐前出示相關證件（身分證/健保卡/護照/個人名片）確認，就可享各品牌以下免費升級。

▲熊一燒肉選指定方案，0元升級卜卜蜆雞腿小火鍋。（圖／馬辣集團）
▲熊一燒肉選指定方案，0元升級卜卜蜆雞腿小火鍋。（圖／馬辣集團）
🟡熊一頂級燒肉：
選擇「大關燒肉、橫綱燒肉」方案，全桌享美國見島和牛吃到飽，或免費升級卜卜蜆雞腿小火鍋。

🟡哞哞屋和牛燒肉：
選擇「夢幻世界三大和牛」方案，享雲林北港烏魚子吃到飽、BarRoyal德國氣泡酒1瓶，限量500瓶，送完為止。

🟡燒肉ChaCha：
每人消費滿500元送「極上烏魚子」1份，不累贈。

🟡夯下去和牛燒肉：
選擇「極上雙和牛牛排放題」方案，全桌可享雲林北港烏魚子吃到飽。

🟡馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋：
不限方案均免費升級茂谷柑吃到飽，台中東勢每日直送。另全桌可享XXL東石大蛤吃到飽。

▲馬辣鴛鴦火鍋免費升級茂谷柑、XXL東石大蛤吃到飽。（圖／業者提供）
▲馬辣鴛鴦火鍋免費升級茂谷柑、XXL東石大蛤吃到飽。（圖／業者提供）
🟡新馬辣經典麻辣鍋／新馬辣經典麻辣鍋Plus+：
選擇「極上雙和牛」方案，全桌享基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦吃到飽，數量有限，售完為止。

🟡涮樂和牛鍋物 食べ放題：
全日不限時段，選擇「有牛的放題、安格斯黑牛放題、極上和牛放題」任一方案，享炙燒烏魚子焦糖玉子握買一送一（每貫120元）；選擇「極上雙和牛放題」方案，享炙燒烏魚子焦糖玉子握吃到飽。

🟡狗一下居酒食堂：
單點方案不限時段，全桌消費滿千元，送「鹽烤現流鮭魚下巴」（價值240元），可累贈。

忠孝店限定吃到飽方案，每日限量20組，最低988元起可吃美國和牛生牛肉、鮭魚毛毛蟲壽司、自製午魚一夜干、烤巨大海虎蝦等，逾百道頂級日料吃到飽；每位加價198元再享金牌啤酒、沖繩生啤喝到飽；加價348元享日本清酒、韓國真露、紀州梅酒、氣泡酒與多款沙瓦無限喝

🟡問鼎‧皇上吉祥宮廷火鍋：
選2680元的「兩人明蝦和牛海陸套餐」，送2隻佐渡花蟹，兩份套餐就送4隻，以此類推。選5280元的「四人極上雙和牛海陸套餐」，送4隻佐渡花蟹，兩份套餐就送8隻，以此類推。

新推出「安格斯黑牛」吃到飽方案，平日午餐限時888元。可任挑經典湯頭，有58道手路菜、濕式熟成原塊精肉現點現切、產地直送海鮮、新鮮時蔬，參與Google評論免費升級哈根達斯16種口味、7款果汁、茶飲無限供應。

▲選指定套餐送花蟹。（圖／馬辣集團提供）
▲選指定套餐送佐渡花蟹。（圖／馬辣集團提供）
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