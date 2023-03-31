74歲柯一正自揭「悲慘童年」 父親外遇還把他打到跛腳
由柯一正、陳秋燕主演的經典國片《油麻菜籽》，兩人今（31）日重返電影拍攝場景中華新村違建聚落，現已整治為西門町西本願寺廣場。現年74歲的柯一正在訪談過程中，自揭與電影內容相仿的「悲慘童年」經歷，令人萬分不捨。
記者黃雅琪/台北報導
柯一正、陳秋燕在片中有對打劇情，意外揭露柯一正的悲慘童年：「父母是重慶情報局的，以前工作都拿刀、拿槍，我媽媽還會跟爸爸對打呢！」柯一正還提及，兒時曾被爸爸用登山杖毒打，打完後他都會跛腳一星期去上學。柯一正補充片中小三的故事，也與他童年相仿：「我有被爸爸帶去阿姨那邊，阿姨買玩具給我，最後還被我媽質問。」柯一正說爸爸很早就過世，而且小時候他也不敢跟爸爸講話。
76歲陳秋燕在片中飾演怨嘆嫁錯男人，而且經常對女兒情緒勒索的母親，但現實生活中她與女兒卻是情同姐妹：「她還會說我穿著很難看！」陳秋燕表示，女兒目前在英國工作，自己不會去管她：「（談戀愛）沒有什麼不可以的啦！我覺得現在的爸媽不要跟上一代一樣，小孩子有自己的一片天地，大家快樂就好。」
柯一正的兒子柯宇綸近期開始接演父親角色，他吐槽：「可能年紀大了！」柯一正透露，父子間意見交流不會當面說，通常透過通訊軟體溝通，柯一正爆料兒子一不開心就會退出群組：「我就隨便他，看他什麼時候自己要加回來。孩子過20歲就是獨立個體，父親怎麼講都會覺得囉嗦，我們的經歷不一定會成為他們的經驗。」《油麻菜籽》數位修復版，5月12日母親節前夕全台上映。
※【NOWnews 今日新聞
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