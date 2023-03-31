綠營猛批張善政百日政績 羅楚東：要取消哪一項快說清楚
民進黨桃園市議會黨團今（31）日召開記者會猛批張善政執政成績，還給了「倒讚」作為評價。桃園市政府新聞處長羅楚東回應表示，市長張善政上任以來，都是為以桃園市民的福祉為優先，包含國中小營養午餐免費、代理教師全年聘期、凍卵營養金補助、擴大肺癌篩檢等都是符合外界期待，民進黨團如果反對市民享有這些福利政策，請趕快清楚表態，民進黨團到底希望取消哪一項福利政策，請趕快說清楚講明白。
記者李春台／桃園報導
羅楚東說，民進黨團召開記者會，惡意扭曲桃園市府過去三個多月的努力，但對於監察院對前朝提出多項糾正，曾經在朝的民進黨團可曾為了過去監督不力道歉過？錯誤的政策讓許多市民權益受損，民進黨團至今仍為了粉飾太平，不分是非黑白抹煞新市府的努力，道理何在？
羅楚東提到，過去幾年，桃園市多項公共工程出現匪夷所思的缺失，因此張市長上任後立即啟動公共工程總體檢，如果過去民進黨團願意多盡一點監督的責任，就能夠讓這些離譜的缺失不至於發生，公共工程的安全性是不能妥協的，一再阻撓公共工程體檢，實在愧對市民。
羅楚東強調，狒狒圍捕過程中，相關人員若有不當行為就必須負起責任，農業局盧姓前專委已請辭獲准，局長陳冠義也自請處分，本案已經進入司法調查階段，市府完全配合；奉勸部分政治人物，不要低估人民的智慧，合理監督與刻意操弄，人民自有評斷。