專訪／《模仿犯》吳慷仁拒柯佳嬿吻戲 「親下去會出事」
吳慷仁在Netflix懸疑影集《模仿犯》飾演檢察官，與臨床心理師柯佳嬿是前任男女朋友，於公於私密不可分，導演張榮吉、張亨如接受《NOWnews今日新聞》專訪透露，整部影集有2場挽回的戲，柯佳嬿試戲時突然加了吻戲，讓吳慷仁直喊：「親下去就出事了。」導演也爆料劇本上是有親密戲的，但拍到後來決定刪除，「沒發生關係但是彼此羈絆很深，那種親密感會讓觀眾更酸。」
記者羅凌筠/台北報導
《模仿犯》裡吳慷仁期待案件落幕之後，和柯佳嬿重新開始，在一場挽回的重頭戲中，柯佳嬿排戲時突然想加吻戲，還說：「應該要演到這個程度。」導演看著他們排練，以為柯佳嬿要親上去了，心裡有些措手不及，笑說吳慷仁當時在現場，表情看起來也是滿意外的，吳慷仁趕緊阻止柯佳嬿：「不能親啊，親下去就出事了。」
至於為什麼不能親？導演解釋這對昔日戀人的感情已經是過去式，現在的關係像是家人，更多是抱著成全彼此的心態，當年在台灣研究犯罪心理相對算少，檢察官想要找到真相，就不只是抓到犯人就好，他也會想理解犯罪背後原因是什麼，這使男女主角交流緊密，「因為吳慷仁的角色更在乎案件本身，他其實能夠給女方的情感有限，一直到後面才發現自己對女方其實是沒辦法割捨，甚至在心裡期許可以給彼此未來。」
試戲時導演和演員討論的結果，都認為不應該往親密戲的方向走，「吳慷仁的角色身上扛著很大的壓力，他最在乎每個案件能不能幫被害者找到真相，他不在乎趕快破案，後面大家也會慢慢看到，社會矚目的案件對政府單位來說壓力很大，凶手看起來已經落網，該結案就趕快結案，但是他還是看到裡面有很多疑點，不放棄繼續查下去，不可能在那樣的時刻讓自己投入親密關係。」
另外，柯佳嬿的哭功也讓導演嘖嘖稱奇，不管重拍幾次，柯佳嬿掉眼淚的時間點跟位置可以一模一樣，「我記得有一場戲在殯儀館情緒很重，知道對演員來說負擔很大，我們選擇比較早拍哭的特寫，後來就跟佳嬿說換鏡位拍對手演員，妳不用這麼使力，怕情緒消耗太大，她原本以為可以放鬆，結果感覺到攝影師手持攝影機轉過來，她馬上眼淚又掉下來，真的很厲害。」