愚人節會下雨沒在騙！連假首日天公不作美 北台灣防大雨
明（1）日除了是清明連假第一天，也是一年一度的「愚人節」。中央氣象局指出，明日台灣受到華南雲雨區東移影響，水氣明顯增多，中部以北和東半部清晨起將有較持續的降雨，尤其中部以北更要嚴防局部較大雨勢，水氣下週日（4/2）會馬上減少，一直到下週二（4/4）都會維持較穩定的天況，下週三（4/5）入夜後有鋒面報到，開工日（4/6）又會有較明顯雨勢，請民眾持續留意最新資訊。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員張承傳表示，明日愚人節華南雲雨區東移，北部、東北部地區及馬祖有陣雨，中部、東部、東南部地區、南部山區及澎湖、金門有局部短暫陣雨，可說是清明連假台灣最濕的一天，且與近日不同的是，降雨的空檔縮小，台中以北地區要小心局部較大雨勢出現。
明日氣溫部分，張承傳說，由於雲量變多、降雨大增，因此氣溫會比今（31）日稍降，北部攝氏16至20度、中部攝氏19至26度、南部攝氏21至30度、花東攝氏19至26度，各地早晚偏涼，中南部日夜溫差稍大，早出晚歸要注意保暖。
後續的天氣狀況較為穩定，下週日水氣減少，降雨僅剩花東和中南部山區會出現，下週一至二（4/3至4/4）最穩定，各地多雲到晴、氣溫也較舒適，這兩天適合安排外出行程，下週三晚上鋒面接近，下週四通過時又回到中部以北和東半部與較明顯的天候，預估4月仍持續會有鋒面影響帶來一陣陣的降雨。