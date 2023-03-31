全斗煥孫赴光州向遺族下跪道歉 稱爺爺是罪人與屠殺禍首
韓國已故前總統全斗煥的孫子全宇元（전우원，音譯），今（31）日前往光州參訪518紀念文化會館與民主紀念墓園，當場脫下西裝外套擦拭518事件中受難者的墓碑，並代替爺爺全斗煥向受難者後代下跪道歉。全宇元稱全斗煥是阻礙韓國民主發展的「罪人」與屠殺禍首，並表示願意參與後續的真相調查活動。
記者倪浩軒/綜合報導
發生在1980年的518事件，起因是光州民運抗議政府當局的戒嚴令，結果引發軍方武力鎮壓，造成數百位光州百姓死亡。韓國2017年電影《我只是個計程車司機》，以此事件為背景，描述了在518事件中成功幫助德國記者前往光州進行採訪的計程車司機，電影播出後大受好評，也讓518事件與被控下令武力鎮壓百姓的前總統全斗煥，再度獲得關注。
通過軍事政變掌權的全斗煥，在卸任後因叛亂罪遭判無期徒刑，1997年12月獲得特赦出獄。但全斗煥在接受相關案件審判時，始終否認曾指示軍方向平民開槍，也始終未對518事件道歉。
綜合韓媒報導，全宇元今日於518紀念文化會館和受害者家屬展開對談，全宇元下跪向受難者後代道歉，並流下眼淚表示「我覺得我在這裡也是一種罪過，但感謝你們以溫暖的心接受」。全宇元痛批爺爺全斗煥是「犯了重罪的罪人」，是屠殺禍首，阻礙民主的發展。
全宇元也批評家族其他成員，總是迴避518事件或對此保持沈默，「就像是批著羊皮的惡狼」，全宇元並說自己苟活到現在也是罪孽深重，並再次道歉請求原諒。
於518事件中罹難的高中生文載學（문재학，音譯）的母親今天也在現場，她代表遺族接受全宇元的道歉，並表示可以想像全宇元做出這個決定時有多痛苦，她對全宇元說「請把光州當作是你第二個家鄉吧！」並稱以後將一起解開過去的結。
全宇元今天於518紀念文化會館下跪道歉，成為全斗煥家族中第一個直面518事件的成員，獲得許多受害者後代的肯定，一位在場見證的光州市民留下感想說，「即使死者不說話，他們的靈魂一定也在注視著此刻吧」。