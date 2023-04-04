專訪／吳慷仁原演《模仿犯》最狂凶手 角色大風吹有內幕
吳慷仁在Netflix懸疑影集《模仿犯》飾演不惜賠上人生，誓要抓到連環命案殺人犯的檢察官。吳慷仁本來要嘗試殺人犯的角色，不過因為阮經天辭演主角，吳慷仁因此角色調動，從匪徒變成檢察官，幸運的是他是整個劇組裡比較早期確定的演員，對每個人物都有自己的想法，切換角色很快進入狀況。
記者羅凌筠/台北報導
檢察官百百款，吳慷仁除了跟著劇組安排的檢察官見習，也自己跑到台南拜訪比較貼近「郭曉其」這個角色的檢察官做功課，全程素顏詮釋這個被逼入絕境的悲劇人物，吳慷仁說他很少一部戲從頭到尾抱著劇本，從邏輯上來說，這個角色是有史以來最難詮釋的，拍攝期間壓力過大，他曾經夢到凶手挑釁，「我夢到凶手對我笑，我說『你笑屁笑』，真的是有陰影。」
第9集他跟凶手正面對決的魔王場，讓吳慷仁印象深刻，「我拍到腦袋空掉，手也受傷腫起來。」導演張榮吉、張亨如受訪透露，拍攝當天吳慷仁一早就到片場報到，離導演遠遠的，自己待在角落醞釀情緒，走進鏡頭的時候2隻眼睛紅腫，已經是非常痛苦、失去理智的狀態，「那一場他必須揮拳打人，他都打真的，因為他覺得沒碰到不像，他也不能真的打在演員身上，他就打在車子引擎蓋上，他那個手完全腫起來，我相信對手演員也嚇到。」
林心如就跟吳慷仁完全相反，導演笑說：「心如有一場跟對手演員很激烈拉扯的戲，她因為擔心自己家人，情緒崩潰大哭，她很快投入情緒，喊卡之後又很快跳出來，跟大家開玩笑，真的很厲害。」而全劇組和角色反差最大的人是姚淳耀，導演說：「他是落差最大的人，私底下看他飄來飄去，不知道在幹嘛，鏡頭一Roll馬上進入角色，每次上鏡頭的表現，就是會嚇你一跳。」