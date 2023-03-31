台端投資基金大踩雷　提列損失16.82億元

連接器廠台端今（31）日下午召開重大訊息記者會，台端指出，由於台端投資四檔基金日前陸續接獲交易機構或發行單位發出通知暫停贖回等情事，因此提列其他利益與損失16.82億元，相當於5478萬美元，其損失已經超過其資本額6.66億元。台端指出將密切注意4檔基金後續發展，並委請專業人士協助主張權利，以維護全體股東權益。
記者許家禎／台北報導
台端表示，公司及子公司TAI TWUN GROUP LIMITED 投資 Spectra SPC Powerfund、Asian Strategic Long Term Fund、Asian Strategic Orient Fund、Longchamp Absolute Return Unit Trust Fund 等4檔基金多年。
自112年3月起，陸續接獲該4檔基金之交易機構或發行單位發出通知表示：「辦理基金贖回程序時發生匯款遲延」、「暫停基金之資產淨值計算並遞延基金之贖回」、「客戶之帳戶將處於不活動狀態」、「暫停所有商品之本金贖回」等情。
台端表示，公司依國際財務報導準則第13號「公允價值衡量」之規定，重新評估4檔基金相關資訊之可靠性、受限制情況、現實市場活絡程度、交易存有重大不確定性等因素後，認為應於111年度財務報表「其他利益及損失」項目全數提列損失，估計損失金額為新台幣16.82億元（約美金5478.9萬元）。
台端今日緊急召集審計委員會及董事會，提請審計委員會及董事會決議通過上開提列損失的議案，由於此事對於投資人權益影響甚鉅，特依相關法令申請召開重大訊息說明記者會向投資大眾詳予說明，亦將密切注意4檔基金後續發展，並委請專業人士協助主張權利，以維護全體股東權益。