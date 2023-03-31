MLB／大都會又傳傷兵！新援Verlander手臂拉傷錯過開季

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根據報導指出，Verlander在一次牛棚練投導致右前臂輕微拉傷，雖然預估要休多久還不確定，但是大都會隊醫將會在一週後重新評估他的傷勢，希望能進一步確認他的回歸時間表。
剛過40歲生日的Verlander在休賽季與大都會簽下一紙兩年8666萬6666美元(約台幣26.42億)的大合約，但卻連一場球都還沒投就躺傷兵，他自己也十分失望，坦言「這感覺很糟糕，這絕對不是我想要開啟大都會生涯的方式」。
Verlander指出，若是在賽季末或是季後賽時發生相同傷況，他可能會帶傷上陣，但是在開季的時候，他並不想冒著肌肉撕裂的風險上場，「我的生涯有遇過幾次肌肉拉傷的狀況，這不是鬧著玩的，有一次我因此缺席了近三個月，我認為必須謹慎一點，所以我學聰明了，去做了檢查」Verlander強調。
大都會此前已經有包含在經典賽慶祝太嗨，導致右膝髕骨韌帶撕裂的守護神Edwin Díaz、肋骨骨折的José Quintana、Tommy John手術的Bryce Montes de Oca、右斜腹肌拉傷的Sam Coonrod以及右肩拉傷的Elieser Hernández在傷兵名單裡，現在再加入主力投手Verlander，對團隊戰力無疑是雪上加霜。