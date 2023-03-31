Tyson Yoshi唱到一半！安迪帥兒衝上台 「爸子來了」
香港潮流創作歌手Tyson Yoshi於昨（30）日於Zepp New Taipei舉辦個人首次的大型演唱會「MY NEW WORLD ORDER」，開啟個人出道以來首次的亞洲巡迴。首站除選擇在台灣演出之外，也邀請許多嘉賓如Marz23（阿夜）、婁峻碩登台共演，吸引大批台灣粉絲以及海外粉絲朝聖。
記者吳雨婕/綜合報導
Tyson Yoshi以經典歌曲〈That Guy〉炸翻現場所有樂迷，並接連帶給歌迷〈I Don’t Smoke & I Don’t Drink〉、〈Fly〉等歌曲。演唱會嘉賓邀請到4位Tyson Yoshi的好友來助陣，包括香港歌手TIAB來台相挺，以及與Tyson Yoshi認識許久的音樂知音Marz23，一登台Marz23霸氣宣告：「爸子23來了！」在台上他也大方跟大家分享，今年即將來臨的家庭新成員以及即將誕生的新專輯。
Tyson Yoshi也邀請婁峻碩一同登台，驚喜獻唱未發表全新合作單曲〈Just Break Up〉，這首全新單曲是兩個人首次合作的作品，並第一次公開演唱，讓現場粉絲尖叫聲不斷。婁峻碩也透露這首新作品即將有與Tyson Yoshi一同演出的MV登場，請大家多多期待。」Tyson Yoshi演唱會中感動分享：「如果不是台灣的話，現在不會有這麼多人知道我，我可能還是自己在家用音樂，自己用YouTube，也因為台灣我可以在香港被這麼多人看見」最後以〈I’m Not Lonely Anymore〉、〈Christy〉兩首歌為演唱會作結。