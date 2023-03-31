韓選秀《Fantasy Boys 2》有台灣帥哥！韓文流暢才藝驚人
南韓選秀節目《Fantasy Boys（放學後的心動 第2季）》30日開播，節目將在54位參賽者中嚴選12人，誓言打造出擁有全球粉絲的人氣男團，台灣參賽者蔡弘燁、泰國百萬粉絲BL演員Santa和YAYA、現役韓團成員都有，並邀請(G)I-DLE隊長小娟與偶像2PM祐榮一起當班導師。
記者陳雅蘭/綜合報導
節目首集公開54位參賽者的分級過程，除了有女團MAJORS成員Suzy親弟弟金優晳，泰國BL劇《我們相愛的概率是12%》的Santa 、《我們之間》的YAYA、Ciipher隊長文賢彬、TRCNG成員梁太宣、NONSTOP成員全炳喆 、OCJ Newbies成員徐尚佑等已出道的男團成員，也都是這次的亮點之一。此外，來自台灣的蔡弘燁也成為焦點，今年將滿20歲的他韓語流暢，隨時來個後空翻都沒問題，外型可愛俊美，後續表現令觀眾期待。
《Fantasy Boys（放學後的心動 第2季）》為了打造吸引全球粉絲的人氣男團，特別邀請東方神起的昌珉、2PM張祐榮、B1A4振永、 WINNER姜昇潤，以及(G)I-DLE小娟擔任導師。事實上，小娟在第1季中，因中肯且嚴厲的講評受到歡迎，這次在第2季是萬綠叢中紅一點的唯一女導師，首集中立即重現她不拖泥帶水有話直說的評語。
參賽者文材榮有著多年街頭演出、歌唱比賽獲獎經歷，但節目中卻表演失常，被小娟嚴格指導：「剛才前輩說話太溫暖，所以你好像沒聽懂，剛才的表演就像是一般才藝表演一樣。」小娟更提到對方的練習方法與想法皆出問題，評語風格依舊犀利。《Fantasy Boys（放學後的心動 第2季）》每週五於愛奇藝國際站播出。