連假首日才有！7-11拿鐵、美式買7送7：一招每杯多扣7元
今（1）日是長達五天清明連假的首日，7-11 APP也開跑單日限定優惠，買精品美式、拿鐵同品項買7送7，再加上每月1日限定的自帶杯折扣升級，從5元變成可扣7元，最低只要33元就能喝精品美式。全家則是在兒童節4/4推出單日限定優惠，購買霜淇淋享有買一送一優惠，恰好「最睡五分鐘」聯名霜淇淋新上市，最低只要25元開吃。
記者鍾怡婷/綜合報導
7-11在連假首日推出精品咖啡優惠，APP行動隨時取無論是精品美式、精品咖啡買7送7，冰熱可以任選，每個帳號僅能購買兩組，最多可省下630元。當然也別忘了4/1日限定的自帶杯升級折扣，從原先的5元變成可以扣7元，只有一天好好把握，兩項優惠累計後，精品美式最低只要33元、精品拿鐵38元。
至於7-11門市則是在4/4前買精品美式、精品拿鐵同品項第2杯10元，水果風味茶飲任選2杯99元，而珍珠奶茶於4月1日起至4月5日享第2杯10元優惠。即日起至4月5日，燕麥拿鐵，冰熱不限，任2杯99元；加碼全店消費滿額222元贈送OPEN POINT點數25點。
全家也在4/4日推出單日限定的霜淇淋買一送一活動，聯名「再睡5分鐘」新口味「焙茶麥麥」、「四季金萱」、「棉被厚奶蓋」與「棉被四季金萱」，通通最低只要25元就能開吃；還有今起到4/5長達5天，有特大杯經典美式、拿鐵同品項買1送1優惠。