連3年「反聖嬰現象」結束！專家揭對台影響：要小心颱風
中央氣象局日前指出，國家海洋暨大氣總署（NOAA）已宣布連續3年的「反聖嬰現象」已經正式結束，未來東太平洋海溫將會持續回升，熱帶海氣得特徵也會回復正常狀態，氣象專家賈新興表示，反聖嬰的結束會讓過去3年秋季東北部的異常降雨狀況減少，不過海溫回升也可能讓颱風較容易生成、強度變強；天氣風險公司總經理彭啟明則提及，反聖嬰結束後需關注今年下半年是否會轉為「聖嬰現象」，這樣的轉變將對下記得氣溫與颱風帶來明顯影響。
記者張志浩/綜合報導
氣象局表示，反聖嬰現象對台灣最明顯的影響為「夏季降雨減少、秋季東部降雨增多、隔年春雨減少」，2022年至2023年情況正式如此。此外西北太平洋生成的颱風會減少，但夏秋季生成的颱風會較靠近台灣，而今年反聖嬰結束，也是1973年至1975年、1998年至2000年以來，第三個持續3年的反聖嬰事件。
賈新興指出，反聖嬰的結束對目前春季影響不大，畢竟春季天氣本就較不穩定，不過隨著海溫回升，意味著颱風發展的環境可能會變好，間接造成夏季得颱風數量會增加，彭啟明也說道，反聖嬰時期颱風的強度都不強，近幾年也是如此，但反聖嬰結束後，西北太平洋颱風生成位置比正常年較偏向東南，颱風移動到台灣時，在洋面上的時間較長，颱風強度也會明顯變強，推測就連中太平洋也可能出現。
彭啟明指出，目前長期的觀察來看，2023年末環境有可能轉為「弱聖嬰現象」，明年春天有小機率轉為「強聖嬰」的情況，若演變至此，台灣夏季會更熱、颱風生成範圍會更廣，在天氣預報上的不確定因素也會變多。整體來說，反聖嬰的結束象徵全球大氣環境暫趨穩定，異常極端的氣候將慢慢減少。