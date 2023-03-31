工研院攜手國際組織推動LEGRS　加速落實淨零轉型目標

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工研院綠能與環境研究所所長王漢英指出，城市被認為是全球能資源與污染排放的重要熱點，高密度人口的城市排放全球近75%的二氧化碳，以及消耗全球近76%的最終能源消費。
面對城市大量消耗能源的問題，需要各種執行策略指引地方政府投入如能源基礎設施、住宅建築政策、商業建築政策等改善細項，因此可透過LEGRS的評定機制，斷定城市處於何種階段，有哪些方向可進行改進。
他接續說道，地方城市導入LEGRS後，工研院還可持續提供淨零專業技術解決方案，如綠能佈建、能源效率提升、智慧電網、碳捕捉技術利用與儲存及能源政策諮詢等，全方位服務城市推展淨零轉型所需，幫助城市實現淨零排放。
工研院表示，LEGRS歸納過去城市能源轉型推動經驗，提供完整的地方政府檢核自身能源轉型推動的工具，引導地方政府建置與維持能源治理運作，以及持續投入資源，以利長期實現能源轉型之目標。
此次簽訂LEGRS合作備忘錄，未來城市夥伴已可透過ICLEI國際平台計畫網站下載地方能源治理指引與自評系統，為進一步推展國際城市落實淨零轉型，工研院除結合ICLEI與ICDI引導國際城市規劃能源轉型政策外，還可因地制宜提供城市應用淨零技術解方，協助國際城市加速落實淨零轉型目標。