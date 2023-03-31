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工研院攜手國際組織推動LEGRS　加速落實淨零轉型目標

▲工業技術研究院今（31）日宣布，與國際組織地方發展永續理事會及國際氣候發展智庫簽署合作備忘錄，共同推動地方能源治理指引與自評系統（LEGRS）。（圖／工研院提供）
▲工業技術研究院今（31）日宣布，與國際組織地方發展永續理事會及國際氣候發展智庫簽署合作備忘錄，共同推動地方能源治理指引與自評系統（LEGRS）。（圖／工研院提供）

記者鄭妤安／台北報導

工業技術研究院今（31）日宣布，與國際組織地方發展永續理事會（ICLEI）及國際氣候發展智庫（ICDI）簽署合作備忘錄，將共同推動地方能源治理指引與自評系統（LEGRS），協助國際城市加速落實淨零轉型目標。

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面對全球2050淨零排放浪潮，各城市為提升競爭力，近年爭相布局能源轉型，並提升能源治理能量，促進國際城市應用淨零技術加速達標，工研院近日鏈結國際最大永續城市非政府組織-地方發展永續理事會（ICLEI）及國際氣候發展智庫（ICDI）簽署合作備忘錄（MOU），共同推動「地方能源治理指引與自評系統（LEGRS）」，將透過促進產業發展、加速能源轉型及建構地方能源治理能力三大方向，加速全球地方政府永續能源發展。

工研院綠能與環境研究所所長王漢英指出，城市被認為是全球能資源與污染排放的重要熱點，高密度人口的城市排放全球近75%的二氧化碳，以及消耗全球近76%的最終能源消費。

面對城市大量消耗能源的問題，需要各種執行策略指引地方政府投入如能源基礎設施、住宅建築政策、商業建築政策等改善細項，因此可透過LEGRS的評定機制，斷定城市處於何種階段，有哪些方向可進行改進。

他接續說道，地方城市導入LEGRS後，工研院還可持續提供淨零專業技術解決方案，如綠能佈建、能源效率提升、智慧電網、碳捕捉技術利用與儲存及能源政策諮詢等，全方位服務城市推展淨零轉型所需，幫助城市實現淨零排放。

工研院表示，LEGRS歸納過去城市能源轉型推動經驗，提供完整的地方政府檢核自身能源轉型推動的工具，引導地方政府建置與維持能源治理運作，以及持續投入資源，以利長期實現能源轉型之目標。

此次簽訂LEGRS合作備忘錄，未來城市夥伴已可透過ICLEI國際平台計畫網站下載地方能源治理指引與自評系統，為進一步推展國際城市落實淨零轉型，工研院除結合ICLEI與ICDI引導國際城市規劃能源轉型政策外，還可因地制宜提供城市應用淨零技術解方，協助國際城市加速落實淨零轉型目標。

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