金屬中心展超強科研力！46項研發成果亮相智慧城市展

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首先值得關注的是榮獲雙料國際大獎的4D(3D+異質)固相式積層製造技術，可依產品使用需求，進行異種材質設計，再藉由摩擦攪拌銲接方式將材料層層堆疊結合成產品，擺脫傳統製造工法的限制，該技術可縮短20%製程時間、降低42%能耗，且提高金屬材料利用率、大幅減少40%加工材料的浪費，同時滿足各式3D形狀的金屬製品，屬於低能耗、無銲接煙塵之綠色環保製程。
第二項為真實動態影像脊椎手術輔助系統，此技術同樣榮獲雙料國際大獎、國家產創獎及新創獎等殊榮。此套系統已進行13例大體試驗，成功率達98%，規劃於今年(112)落實於臨床應用，共同強化國內脊椎微創手術輔助系統生態鏈。
最後一大看點是水上無人載具(USV)，結合浮體進行模組化設計，可快速拆裝變換形體，以對應不同任務需求。外海航行時，可抗4 級風(5.5~7.9m/s)，抗浪高1m~2m能力，並具備自動巡航及多航點設定遠端遙控功能，在控制點半徑30公里(含)範圍內可進行資料傳遞與導控任務，而且載具上還能承載無人機起降與協同作業，搭配各種海底和環境測繪的傳感器，針對地球物理、地震勘測、淺水水文漁業和水生棲息地等進行測深測繪，未來應用無限。
金屬中心董事長林仁益表示，中心長期致力於國內金屬及相關製造工業升級，同時跨足醫材產業多年，透過政府科專資源的挹注，研發出更多創新技術，不僅應用於各行各業，更協助產業邁向智慧科技、淨零永續之目標，未來金屬中心持續精進技術創新和發展，為國內產業貢獻力量。