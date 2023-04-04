資源互補還是互相拖累？少子化衝擊　大學併校併不停

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國立台灣科技大學與華夏科技大學3月6日宣布，正就合作整併洽商進一步具體架構，盼4月底、5月中將整併計畫書報到教育部。華夏科大最快112學年停止招生，待學生原校畢業後停辦；台科大有意以專案教師名義，在台科大全部聘用原則下，接收華夏科大教師。
慈濟學校財團法人下的慈濟大學與慈濟科大3月10日傳出，為求精緻化辦學，近期依相關法令規劃兩校合併，盼今年8月1日整併為「慈濟大學」。教育部表示，該法人業於111年10月14日函報教育部合併計畫書審議中；該法人規劃存續合併後的慈濟大學將成為具有原慈濟大學校本部、人社校區及原慈濟科技大學等3個校區的大學，各學制班別仍維持原規模並依據現行管道招生。
國立高雄大學在3月14日舉行臨時校務會議，討論若與國立中山大學合併，合併後校名為「國立中山大學」案，教職員工生校務代表們踴躍發言，但討論2個小時仍無共識，最後散會動議，據悉合併案似乎中山大學並未積極，只是高雄大學一頭熱。
同屬基督教長老教會的馬偕學校財團法人、真理大學財團法人3月16日傳出將合併，形成同一法人3校的架構。教育部表示，現行私校法規定有「法人合併」及「學校合併」2種類型；去年12月曾接獲北部台灣基督長老教會洽詢「法人合併」的相關法規；該案2學校法人合併後為1法人多學校（馬偕醫學院、馬偕護理專科學校、真理大學），尚不影響目前所設3所學校各自辦學（包括學制、教師聘任及學生安排）。
針對各種合併、整併方式，尤榮輝說，「私私併」比「公私併」容易很多，也有法源依據，對於私校教職員權益的保障也遠勝「公私整併」，而同個宗教系統，更有可能進行合併，像之前就有傳聞長老教會的馬偕醫學院、馬偕護校、真理大學可能合併，成為馬偕大學。
尤榮輝說，私校之間資源整併，可能是強者越強，但體質不夠好則會互相拖累，要審慎評估，但以慈濟財力而言，相信自家人合併會有正面發展。
尤榮輝提到，據他所知，真理大學有財務困難，想進行併校，讓馬偕學校財團法人支持真理大學辦學，若併校後，成為一個馬偕大學，即可資源共享，行政系統只有一套，也能節省不少的行政人事經費，但併校有難度，必須3校師生、董事會、教育部同意，程序困難許多，合併法人就比較簡單，先前馬偕醫學院和馬偕護校已合併法人，現在只要馬偕學校財團法人、真理大學財團法人合併即可。
尤榮輝說，合併法人在同一個董事會底下，資源可以互相流通，以強扶弱，避免真理大學落入專案輔導學校的危機，但也有喪失經營權的風險，若真理大學被納專輔學校，該合併法人可能被教育部加派董事、監察人，若被命停辦，合併後的法人會被解散改組，為避免相關風險，他推測，3校之間應該是想先合併法人，再朝合併為一校進行，財務會較穩健。
而對於公私整併，外界有許多擔憂與質疑，尤榮輝指出，現行法令尚未容許「公私併」，而是要私校先退場後，才能將校產捐贈給公立學校；台科大和華夏科大的整併計畫書，看起來比較像是意向書或備忘錄，待華夏科大申請停招停辦、解散清算後，台科大就能馬上接手，這個好處是華夏科大目前尚有資金處理教師離退、學生退場事宜，以免被迫退場產生糾紛。
但他也提到，此舉代表教職員要先退休、資遣、離職等「先失業」，再由台科大以約聘方式聘任，學生則是可以讀到畢業，但會失去母校，不確定華夏師生是否充分理解到這一點；另外，台科大是否能接受如此多專案教師，華夏科大教師不宜太樂觀，以為所有人都能獲聘。
尤榮輝說，台科大「整併」華夏科大有助於減少大學數量並整合高教資源，有利高教發展，且華夏科大利用經費尚有餘裕時讓學校退場也是負責任的作法，期待政府能修法能讓公保及勞保年資銜接，私校退撫制度也能與勞退制度相互轉換，才能保障私校教職員權益，並有利產業及學界、私校及公校人才流動。
教育部長潘文忠曾在立法院表示，華夏科大與台科大並非採退場條例處理，而是華夏科大循私校法來進行，現行法制面可以處理；兩校整併推動小組會深入談到教職員工轉換，若提出可行方案，教育部會支持，可以幫忙解釋法規；「公私併」通常公校意願會更強，私校董事會才是決定關鍵；而依照過去經驗，不論「公公併」、「公私併」、「私私併」，若完全採取強制性、獎勵性，往往會影響校務發展，由下而上成效最好，像高雄3所科大合併，代理校長任期差點跟正式校長任期一樣長，文化本身是很大的問題，反而是陽明交大這種由下而上，認真談過的案例，對2校發展最好。