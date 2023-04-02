哪一台手機拍照最強？ 國際金牌攝影師王小路給答案了！
不管是連假出遊，或是平常的生活紀錄，用手機拍照是很多人的即時選擇，但哪一台手機才是拍照強機呢？甫獲得MPA世界手機攝影大賽（Mobile Photography Awards）金牌獎的手機攝影達人王小路說：「其實就是你手上這一台，可以把你這個眼前畫面拍下來，就是你最好的相機。」她向《NOWnews今日新聞》分享拍攝心法，「多拍、多看」是拍出美照的先修課第一堂！
記者周淑萍/綜合報導
王小路這次是用vivo X70拍出國際金牌的攝影作品，手機原始售價約2萬元，目前市場價可能已經在萬元以下，但越貴的手機就一定能拍出大照嗎？王小路認為，攝景器材很重要沒錯，可是培養「攝影眼」更是關鍵！該如何訓練？王小路強調「多拍、多看」很重要，一定多看不同的攝影作品，並試著拆解拍攝的構圖，像是前、中、後景的構圖，並內化到自己的創作中，當遇到大景時就會迸出自己的方式。
如果想要讓拍攝品質比別人好一點，如何助攻男友力的拍攝技能升級？王小路提供兩點建議，第一，手機內最基本的「隔線」功能打開，至少可以拉出水平、垂直等穩定的照片。另外，就是要學習讓畫面「有層次」和「視覺焦點」，她舉例分享，當拍攝遠遠的夕陽美景，這時可以讓畫面添加一個焦點，像是等待一個路人經過或是加入一顆大樹讓畫面可以多一個元素，但又不會讓畫面過度複雜，她說，「攝影是減法的藝術，如何去蕪存菁，突出視覺焦點也需要學習。」