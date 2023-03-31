中職／延續經典賽高人氣！林子偉4月4日將為獅隊開球
統一7-ELEVEN獅高雄主場開幕首戰，將於4月4日澄清湖棒球場舉辦，當週獅隊也推出「英雄開戰 強獅來襲」開幕戰週系列主題日，以迷彩、部隊元素、球迷及英雄人物為主題，規劃一系列場內外活動，當天賽前14:00起，澄清湖棒球場一樓廣場也規劃「教育獅集令」，其中包含五項戰技鑑測體驗、個人兵籍資料登錄、裝備領取好康活動，邀請球迷提早來到澄清湖棒球場體驗最特別、最好玩的職棒賽事。
記者吳政紘/綜合報導
4.4統一獅高雄澄清湖主場首戰於17:05開打對戰中信兄弟，結合英雄主題日，也特別規劃WBC經典賽國手台灣英雄林子偉回到自己的故鄉高雄擔任開球嘉賓，林子偉來自高雄市那瑪夏區的布農族選手，三級棒球生涯都在高雄成長，也是獅隊林岱安堂弟，2023經典賽林子偉在右外野一次又一次精彩守備美技，為中華隊守下外野防線，林子偉對戰義大利首局全壘打帶動中華隊整場氣勢，力克強敵義大利，也是本次經典賽中華英雄風雲人物。
今年二月，林子偉續留美國繼續旅外拼戰， 加入獨立聯盟長島鴨隊，爭取好成績力拚重返MLB機會，邀請喜歡棒球的每一位球迷們，一起進場為林子偉加油，期待子偉能夠持續在MLB發光發亮。林子偉表示：「很開心接獲獅隊邀請擔任開球嘉賓，這也是回到自己成長的故鄉高雄開球，這會是一個很棒的體驗，希望台灣職棒的熱潮能夠延續，球迷能多多進場為職棒選手加油，讓台灣的職棒舞台越來越好，自己也會努力拼出好成績，用好的表現回饋給支持我的每一位球迷。」