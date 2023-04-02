西方戰車運抵烏克蘭　基輔將發起春季反攻

為了協助烏克蘭對抗俄羅斯入侵，西方國家援助的戰車於3月底陸續運抵烏克蘭，由於西方戰車較俄軍先進，因而被視為烏克蘭發起春季攻勢，收復失土的重要武器。
記者呂炯昌／台北報導
德國總理蕭茲（Olaf Scholz）於3月27日證實，德國已將18輛豹2（Leopard 2）戰車運抵烏克蘭。西方國家主力戰車中，豹2率先使用了120公釐口徑滑膛炮、擁有1,500匹馬力的柴油發動機、液壓傳動系統等，展現德國工藝的豹2戰車被視為全球頂尖的主戰坦克之一，全球產量超過3600輛。西方軍事專家均認為，面對豹2戰車，俄羅斯最先進的T90戰車將顯得不勘一擊。
除了德國外，由葡萄牙援助的3輛豹2戰車也已經運抵烏克蘭。德國另外軍援40輛貂鼠式（Marten）步兵戰車與2輛裝甲救援車。
烏克蘭也收到英國提供的挑戰者2式（Challenger 2）戰車，烏克蘭裝甲兵已經在英國完成挑戰者2式戰車的操作訓練，並返回烏克蘭繼續作戰。挑戰者2戰車為英國維克斯公司開發的第三代主力戰車，在俄烏戰爭爆發前，僅有在英國陸軍及阿曼陸軍服役。挑戰者2式以防護力聞名，在伊拉克戰爭中，曾有一輛挑戰者2戰車被擊中約70發火箭彈（RPG），仍能安全脫離戰場並修復使用。