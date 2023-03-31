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起訴川普寫下美國歷史　曼哈頓檢察官布拉格成焦點人物

▲曼哈頓地方檢察官布拉格 (Alvin Bragg) ，被視為是推動美國前總統川普被起訴的關鍵人物。（圖／美聯社／達志影像）
▲曼哈頓地方檢察官布拉格 (Alvin Bragg) ，被視為是推動美國前總統川普被起訴的關鍵人物。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

美國前總統川普（Donald Trump），因涉嫌在2016年大選前，向藝名「風暴丹妮絲」（Stormy Daniels）的情色片女星支付封口費，當地時間30日遭紐約曼哈頓大陪審團起訴，成為美國史上首位被控刑事罪的前總統。而召集大陪審團的曼哈頓地方檢察官布拉格 (Alvin Bragg) ，被視為是推動此次訴訟的關鍵人物，成為許多保守派的眼中釘，川普也多次在社群網路上點名布拉格痛罵。

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第一位黑人血統的曼哈頓地方檢察官

布拉格敢於推動史上首例針對美國前總統的起訴案，或許是因為他本人對於創造歷史並不陌生。布拉格於2021年11月當選曼哈頓地方檢察官，成為首位擁有黑人血統的曼哈頓地方檢察官。

曼哈頓地方檢察官的職務，事實上擁有如同政治人物般的知名度與影響力，在曼哈頓的案件經常會牽涉到許多富商名流，而曼哈頓地方檢察官的辦公室預算也高達1.5億美元。

布拉格的進步派風格

美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）批評布拉格，將司法系統「武器化」拿來對抗川普。於哈佛法學院畢業的布拉格，對司法系統的見解屬於「進步派」，在成為檢察官之前他就是人權律師。布拉格曾透露自己在青少年時期，遭到紐約警察的不當對待，所以特別重視「恢復性司法（restorative justice）」，而他在競選曼哈頓地方檢察官時，就承諾會減少對微罪的起訴，把重心放在打擊白領金融犯罪，從這也可以看出布拉格的執法風格。

布拉格槓上川普

川普封口費案在布拉格出任曼哈頓地方檢察官之前，就已經進行了數年，但是進度緩慢。而布拉格接手調查後，一開始也曾懷疑封口費案本身的強度，不過在今年初川普的家族企業，因為稅務詐欺案被判有罪後，布拉格認為這是一個分水嶺，召集了一個新的大陪審團，開始加速推動封口費案起訴。

大陪審團決定是否起訴的程序，具體來說是由檢察官傳喚證人，並在大陪審團面前詢問證人，過程中大陪審團成員也可以發問。傳喚程序反覆進行，最終大陪審團成員會決定是否有足夠證據起訴，又或者沒有證據而應該放棄起訴。由於傳喚證人是由檢察官主導，詢問現場也沒有法官，因此一般認為大陪審團容易做出對檢察官有利的決定，也就是認定罪證足以起訴。

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