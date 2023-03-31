愚人節玩笑？知名連鎖咖啡突喊「即日起停業」　常客崩潰

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不過今（31）日下午Flash coffee突然無預警在社群平台發出「結束營運公告」，並表示FLASH COFFEE TAIWAN 於 2023 年 3 月 31 日結束營業。
短短兩年不到就退出台灣市場，消息曝光後讓許多常客崩潰驚呼「愚人節玩笑嗎？」、「竟然ＱＱ」、「天啊？真的假的」、「這時間點真的跟愚人節無關嗎？」「捨不得...永吉店員工」。
Flash coffee結束營業公告全文
親愛的電粉您好：
感謝您這些日子以來對 FLASH COFFEE 的支持與肯定，對此 FLASH COFFEE 台灣團隊由衷感激！誠摯的在此通知您，FLASH COFFEE TAIWAN 於 2023 年 3 月 31 日結束營業。
FLASH COFFEE 以提供亞洲各國世界拉花冠軍設計的獨家金牌菜單，與 APP 應用程式訂購的方便服務，備受每個潮敢不同的消費者與合作夥伴青睞。一路上，我們感謝各位電粉的支持，而 FLASH COFFEE 也將在其他亞太地區持續提供高品質的咖啡飲品，為各位客戶充電！
FLASH COFFEE TAIWAN 在此感謝您一直以來的支持，也祝福大家的 2023 年豐收滿盈、潮敢不同！
- FLASH COFFEE TAIWAN 全體同仁 敬上