《模仿犯》上線獲好評！才看1集就狂讚：連假就是這部了
由吳慷仁、柯佳嬿等多位大咖主演的台灣犯罪懸疑影集《模仿犯》，已經在今（31）日下午3點正式於Netflix上線，而且一次就丟出10集，讓不少粉絲們相當過癮，網路上好評不斷，更有網友直呼：「連假目標就是這部了！」
記者詹鎰睿/綜合報導
PTT台劇版稍早有網友貼出《模仿犯》的情報文，提醒大家今日正式上線，結果底下有不少看完前面幾集的網友們表示，「好看，兇手很難猜」、「我只能說編導很厲害」、「剛看完第1集，覺得很好看啊！連假目標就是這部了！」就連中國微博論壇有關《模仿犯》的關鍵字也都已經衝上熱搜，顯然大家都對於這部戲劇充滿期待。
事實上，《模仿犯》29日在西門町舉辦首映會時，現場就有許多觀眾敲碗，只看2集還不夠，迫不及待想再看更多劇情發展。就連主角柯佳嬿都語帶哽咽表示：「能夠從大銀幕看到《模仿犯》心情其實很滿激動，透過影廳畫面、音效的細節一一呈現，更可以感受到這個團隊的用心跟專業，這個故事人物線非常多，後面會有更多精彩的角色與故事，非常值得看下去。」
在劇中飾演殺人案犯人的金鐘視帝黃河也讚嘆，「很難相信一部影集在電影院裡面可以看到有這樣的畫面、剪接、音效，整個團隊的質感都做得這麼好，身為演員我自己是非常感動。」