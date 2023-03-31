進口蛋連假也補貨！賣場上架8000盒 北中南開賣時間曝
進口雞蛋開賣後造成民眾瘋搶購，為了補足雞蛋的缺口，各大通路也陸續補貨上架，家樂福也公告，明（1）日彰化以北先補貨，4/2日彰化以南到貨上架，這波共計約有8000多盒澳洲進口蛋，每家門市約有100盒上下。
記者鍾怡婷/綜合報導
清明連假也有進口蛋，家樂福宣布4/1彰化以北共40家量販店，以及4月2日彰化以南27家量販店，個別都會補貨700g/12入售價89元的澳洲進口蛋，每店約有100盒上下，業者透露這波上架共計超過8000盒雞蛋。
同時，家樂福超市全台明日持續到貨進口洗選蛋（共有泰國、美國、澳洲進口蛋），一盒10入售價68元。家樂福量販店、超市上架後皆採取每人每車限購2盒，實際上架以各店到貨時間為準。
全聯則是3/30起分別於北中南門市陸續供應進口蛋，採分批上架，每盒10顆，售價68元，每人限購兩盒，售完為止；大潤發3/30起全台陸續上架進口蛋，產地包含澳洲的冷藏鮮蛋以及美國常溫蛋，產地為澳洲的冷藏鮮雞蛋有兩種規格，12顆700克售價89元、12顆800克售價99元；產地為美國的常溫蛋每盒10顆，售價68元。每人限購2盒，大潤發採陸續分批上架，各門市上架時間依各店為準，售完為止。