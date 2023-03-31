阿妹不忍了喊站起來！虧小巨蛋很活潑 讚雄蛋地板好man
張惠妹（阿妹）在高雄巨蛋舉辦10場「aMEI ASMR世界巡迴演唱會」，今（31）日是演唱會首日，才唱了1首歌，她隨即興奮要求全場歌迷站起來。回憶起去年在台北小巨蛋開唱，阿妹不忘虧道：「那個很活潑的小巨蛋。」並稱讚高雄巨蛋的地板很man。
記者吳雨婕/高雄報導
阿妹以歌曲〈血腥愛情故事〉、〈當我開始偷偷的想你〉、〈不要亂說〉、〈你想幹什麼〉、〈開門見山〉、〈偏執面〉為演唱會揭開序幕，唱完〈血腥愛情故事〉，她換上第二套服裝，加碼露出瘦身有成的性感天鵝頸，要唱〈當我開始偷偷的想你〉時，情緒高昂的阿妹問現場1.2萬歌迷：「你們想站起來嗎？」在1樓平面的歌迷聽到鼓舞紛紛起立，阿妹也不斷對粉絲表示：「高雄音量不只這樣吧！」
〈偏執面〉一曲唱畢，阿妹向歌迷打招呼，興奮地問：「這個這裡是高雄巨蛋嗎？是可以站著聽演唱會的高雄巨蛋嗎？是可以愛怎麼跳就怎麼跳的高雄巨蛋嗎？」她笑說其實在上台前都很緊張，腳還一直抖，接著回憶去年在台北小巨蛋開唱時的點滴，「去年演唱會其實印象非常深刻，那段時間疫情剛開始，然後加上小巨蛋......那個很活潑的小巨蛋，它會自己一直這樣，我開玩笑的啦！歡迎大家來到高雄，我是要說這邊地板很man啦！」邊說還晃了一下身體，暗指台北小巨蛋一跳就容易晃一事。