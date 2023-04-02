抗俄入侵！立陶宛擬購主力戰車三選一

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根據北約成員國近年新型主力戰車的投標資訊，可推測立陶宛軍隊新型主戰戰車將從美國M1A2、韓國K2主戰和德國豹2A7中做選擇。
美軍M1A2戰車多次經歷實戰考驗，也是美國在立陶宛部署的主要裝備之一，與立陶宛同處北約陣營的波蘭也採購M1A2戰車，可在車輛維護、人員培訓和裝備運用等方面，為立陶宛提供一定參考。美軍一共採購8100輛M1系列戰車，在冷戰結束後有約4000輛M1系列戰車遭到封存，現有國際市場上的M1A2戰車皆為舊車翻新。M1A2戰車已收到大批訂單，包括台灣108輛與波蘭250輛，短期內存在供應不足現狀，可能要等待數年才能交付立陶宛。
K2戰車為南韓引進國外技術生產，採用120公釐55倍徑滑膛砲、1500匹馬力柴油引擎，每輛單位成本850萬美金，具有性價比高的特點。K2戰車已獲得波蘭上千輛訂單，包括820輛授權生產，但同樣無法在短時間內供應。
豹2戰車在同時期西方戰車中率先採用120公釐口徑滑膛砲、1500匹馬力柴油引擎，綜合性能在排名全球第一，多次在加拿大陸軍杯(The Canadian Army Trophy，CAT)的戰車射擊競賽中獲得冠軍。豹2戰車共計有A1至A7等多個型號，生產超過3000輛，也是北約成員國中最廣泛使用的主力戰車。
德國援助烏克蘭的18輛豹2戰車已於日前交付，但豹2造車造價較高，對立陶宛採購案上具價格劣勢。