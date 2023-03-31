MyVideo 4月片單出爐！《窒友梅根》《人肉搜索2》搶上架
MyVideo影音平台4月電影強檔片單出爐！由《厲陰宅》導演溫子仁監製的恐怖喜劇片《窒友梅根》已經上架；《人肉搜索》製作團隊回歸，推出驚悚懸疑續集《人肉搜索2：失蹤搜救》，將於4月6日上架。「翹臀珍」珍妮佛羅培茲主演愛情喜劇《劫婚大作戰》、日本人氣動畫《角落小夥伴電影版：藍色月夜的魔法之子》等話題新片，都在4月陸續上架。
記者黃雅琪/綜合報導
《窒友梅根》講述一個人工智慧助理娃娃「梅根」，意外擁有了獨立的自我意識，在過度保護主人下引發一連串的恐怖結果。AI娃娃「梅根」因電影在全球暴紅，有外媒詢問導演傑拉德強斯頓：「如果梅根和恰吉進行鬼娃大戰的話，誰會贏？」他毫不猶豫地回答：「是梅根！我知道她會找到辦法的，也因為她是最新版本的娃娃，所以她會得到最多的升級，而且她真的很聰明。」
除了《窒友梅根》已在MyVideo上架外，劇情層層翻轉的《人肉搜索2：失蹤搜救》搶先版、愛情喜劇《劫婚大作戰》、獲得坎城影展「最佳影片」金棕櫚獎的諷刺喜劇《瘋狂富作用》、影帝柯林法洛主演黑色電影《伊尼舍林的女妖》、入圍金馬獎4項的新加坡溫馨喜劇《花路阿朱媽》、人氣動畫《角落小夥伴電影版：藍色月夜的魔法之子》等片，都將於4月在MyVideo上架。