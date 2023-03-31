家樂福北門店不關了？下步計畫曝 在地人笑：把眼淚還來
嘉義家樂福北門店原公告將於2月底結束營業，不過店內到了3月都還正常營業補貨，官方也於今（31）日突發消息表示，充分體恤民意的前提下，與地主完成合法程序得以繼續承租土地，不過該地原先預計改建圖書館，才會到期後不續租，對此，嘉義市議員鄭光宏則透露，未來總圖書館確定要動工興建前，會再和家樂福協調溝通搬遷事宜，也就是說北門店只是「暫時不歇業」。
記者鍾怡婷/綜合報導
家樂福則公告表示，「收到許多喜愛家樂福顧客對北門店熄燈表達不捨，在充分體恤民意為前提，與地主完成合法程序得以繼續承租土地」。不過家樂福北門店的土地隸屬國有財產署，屬於中央單位，會有歇業的計畫，就是因為嘉義市政府計劃在家樂福北門店的國有地，打造出新圖書館總館，原先預計最快於2025年開館。
目前家樂福北門店喊出繼續營業，不過嘉義市議員鄭光宏也進一步透露「今天台灣家樂福宣布與國有財產署完備合法程序使北門店得以繼續營業，包括商店街所有承租廠商也如往常提供服務。而市府在未來總圖書館確定要動工興建前，會再和家樂福協調溝通搬遷事宜」
也就是說考量民意反應，家樂福北門店暫時會繼續營業，不過等到了圖書館確定動工後，會在協調搬遷。今日臨時宣布繼續營業的消息，也讓在地民眾無奈笑喊「害我連兩個月都去吃石二鍋，以為要結束營業」、「把我的眼淚還來」、「這劇情跟老闆要跳樓大拍賣差不多」、「愚人節梗？？？算你狠」。