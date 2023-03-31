馬克宏訪中前夕 學者：擺不平國內反年改抗議成為軟肋
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）與歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）預定下週出訪中國，不過與此同時，法國國內對於反年改的抗議仍在延燒。有學者認為，馬克宏在巴黎街頭因罷工抗議而被垃圾堆滿的尷尬情況下出訪，將成為他的軟肋。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《路透社》報導，法國的反年改抗議在外交圈受到關注，因為英國國王查爾斯三世首次國事訪問本來打算前往法國，但最終因為罷工抗議的混亂而被迫取消，查爾斯的首次國事訪問也改為前往德國。《路透社》引述不具名的歐洲國家大使表示，接待英國國王任內的首次出訪，這可不是經常會發生的事情，如果你本有這機會卻沒能實現，那就說明出了問題。
而在馬克宏下週要出訪中國的時候，法國工會團體也醞釀要發起第11次全國罷工。《路透社》引述中國的歐洲智庫研究員說法，指出馬克宏此時出訪無異於宣告他需要一個亮點，來證明法國能勝任歐洲的領導者，擺脫國內抗議不斷的尷尬。而另位專家認為，中國可能會藉機拉攏法國，引誘法國與美國保持距離。
法國外交官則替馬克宏緩頰，指出中國國家主席習近平也曾面臨國內民眾抗議，當時中國因為疫情管制問題，多地掀起白紙運動。法國的立場很清楚，不會接受中國提供俄羅斯武器，並且希望透過外交管道促成俄烏戰爭停火。
馮德萊恩30號在演說中表示歐盟與中國的關係不是非黑即白，歐盟將設法降低中國的風險，而不是尋求與中國完全脫鉤。而這也是馬克宏的立場，尋求法國與中國兩國之間關係的再平衡。不過有分析師指出，假如中國持續與俄羅斯靠近，那麼歐洲希望與中國建立關係的目標就會很困難。