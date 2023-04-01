「缺水」難改善！4月雨量、氣溫預估出爐 梅雨季才有解
清明連假首日降雨稍多，不過2日起華南雲雨區將逐漸遠離，天氣回歸穩定，而未來幾週，4月的氣候狀況如何呢？中央氣象局指出，未來兩週受華南雲雨區、鋒面及東北季風影響期間，各地氣溫略降，中部以北及東半部有短暫陣雨，整個4月平均氣溫及雨量預測，各地以「接近」氣候正常值的機率最大，氣溫攝氏21.3至25.4度，雨量北多南少，請民眾特別注意節約用水。
記者張志浩/綜合報導
據中央氣象局長期預報資料顯示，4月整體觀測下來，各地氣溫較無極端狀況，北部攝氏21.4至22.9度、中部攝氏23至24.2度、南部攝氏24.3至25.4度、東部22.4攝氏至22.9度；降雨部分，北部約90至176.9豪米、中部約47.7至153.4毫米、南部約25.8至67.8毫米、東部約52.0至85.8豪米。
氣象局提及，未來兩週氣溫除「4月第2週期中後期」略高於氣候值，其他時間為接近或低於氣候平均值，其中第1週期末至第2週期初降溫較明顯。雨量指標則顯示，未來兩週降雨訊號微弱， 僅第1週期中起至第2週期末有較強降雨訊號。
至於4月至6月整季的天氣預測，氣象局說，4月到6月氣溫預報正常到偏暖、雨量偏少到正常，不過5至6月已逐漸進入梅雨期，預報變動性還是很大。總結來說，4月仍屬於春天，天氣系統變化快，5月和6月是梅雨季，容易有鋒面系統在台灣附近徘徊，鋒面影響期間易伴隨有雷雨或強風，並有局部大雨或豪雨發生的機會。