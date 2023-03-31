2023碧潭水舞開幕！「山壁當畫布」超震撼 9分鐘細節曝
2023碧潭水舞秀今（31）日盛大開展！每年最受矚目的碧潭水舞秀今年將連續開跑59天，到5/28前天天在碧潭風景區、碧潭東岸廣場上演精采表演。今開幕秀中首次曝光2首4分半鐘的精采水舞，以雷射作為畫筆，在和美山壁上勾勒出新店豐富自然景觀，相當令人驚艷！除此之外，清明連假期間碧潭東岸廣場還有快閃市集，有得吃還有得玩，暢玩一整個連假！
記者汪睿琦/綜合報導
今在新北市長侯友宜的啟動儀式下，2023碧潭水舞秀正式開幕。首先登場的是精彩水舞，新北觀光局表示，今年運用高科技的水舞和和美山雷射山舞搭配，3/31起首波推出的2首曲目分別是「靈山鳶生」及「初春饗宴」，前者以磅礡音樂為表演主旋律，呈現出雷電開天闢地的震撼；後者則以柔和的光影、音樂呈現春日浪漫。
看完精彩水舞秀後別急著走！除了每週日碧潭東岸廣場固定會有「農夫市集」外，清明連假期間還有「DCC 碧潭廣場 這髦有意思野餐派對」可以逛！市集中除了野餐體驗、音樂表演，還有各式攤位外，主辦單位更祭出「轉出好運氣」滿額好康放送活動，獎項包含美麗春天觀光大飯店住宿券、烏來溫泉泡湯券、水灣餐廳1元套餐券、碧水堂1元套餐券等，超過1,000個獎項，等你來帶回家！
2023碧潭水舞秀小檔案
📍時間
2023碧潭水舞秀：3/31 晚上18:30正式啟用，5/28晚上20:45最後一場表演
DCC 碧潭廣場這髦有意思野餐派對：3/31～4/3 上午11:00～晚上18:00
📍地點
2023碧潭水舞秀：新北市新店區碧潭風景區，捷運新店站1號出口出站即可抵達
DCC 碧潭廣場 這髦有意思野餐派對：碧潭東岸廣場