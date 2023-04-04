肯定馬英九赴陸自稱「前總統」　藍營不憂衝擊2024選情

我是廣告 請繼續往下閱讀
期間，馬英九前往南京中山陵敬謁公開喊出「國父孫中山創建中華民國」，致詞更自稱「前總統」，與江蘇省委書記信長星會面時，又提及2015年「馬習會」與「習先生」，引發外界聯想。
國民黨人士認為，馬前總統赴中訪問是一個私人行程，並不代表任何官方與政黨，此行為祭祖、青年交流，外界不需以政治規格來看待，只要舒適、安全且尊重原則，就是一趟順利地旅行。他直言，馬英九在中山陵表達中華民國、總統，「做出這些表示，其實都是自然而然的」。該人士還呼籲，「馬前總統於對岸談中華民國、民國紀元及總統身分等，都應該允以肯定。」
國民黨人士痛批，民進黨動輒以現任總統規格批評馬英九赴陸，「這些都是自我作賤批評、打壓自己人作法」。他指出，兩岸間互相不承認主權，我方不可能承認中華人民共和國，也不可能承認中國國家領導人習近平為習主席，我方只能稱呼習先生，而對方稱馬先生為「必然結果」，就連行政院長陳建仁於立法院備詢，也曾明確表示不會承認中華人民共和國，也不會稱呼習近平為習主席；換言之，民進黨批評不合邏輯、自我作賤，甚至找自己人麻煩，此做法難以苟同。
至於馬英九赴陸各界評價不一，加上綠營不斷猛打，是否會直接影響2024選情？藍營人士則不擔憂說，現距離2024選舉還有相當長的時間，要做連結還為時過早，何況馬英九赴陸屬民間性質，也是陳建仁都承認的健康、有序交流，而政府也希望兩岸恢復交流，因此不認為會對選情帶來過多衝擊，只是在這段時間會成為輿論聚焦點。