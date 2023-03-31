張艾嘉兒子同框男神彭于晏！首談「9歲被綁架」真實心聲
張艾嘉兒子王令塵（Oscar）自小就對藝術設計很有興趣，如今是一位知名藝術設計師，近日還特別帶著作品來到香港參加展覽，也在IG上曬出與男神彭于晏的合照，同時也首度向媒體談到小時候被綁架的心聲。
記者詹鎰睿/綜合報導
現年32歲的王令塵，小時候曾捲入一宗綁架案震驚香港社會，當年僅有9歲的他在上學途中被匪徒劫走，張艾嘉夫婦也被勒索1500萬港幣的贖金，否則就會撕票，所幸張艾嘉保持冷靜，不斷與匪徒拖延時間，最終在警方協助下，7天後成功救回王令塵，而張艾嘉後來選擇全面停工，一心一意陪伴孩子走出陰影。
如今，談到這起綁架案，王令塵也首度面對媒體，據港媒《明周》報導，王令塵坦承，這件事情確實對他的成長造成很大影響，「這個都會是不正常成長的過程。」但他認為還是得面對它、盡量避開它，「向前行，然後其他東西都是歷史來的。」
幸好王令塵當年有媽媽陪伴，才能繼續朝著自己喜歡的藝術設計前進，甚至成功考上英國切爾西藝術與設計學院，並獲得美術雕塑及空間設計藝術學位，2019年更在上海創立工作室，與世界各地的創意夥伴們一起打拚，也大方在社群平台與藝術愛好者們互動。