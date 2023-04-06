專訪／送電動機車惹議　謝國樑持平常心：反對的永遠反對

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適用申請者為民國78至92年次出生、機車駕照滿1年、設籍基隆滿3年民眾，以汰舊換新者優先，且須連續5年做滿公益回饋4小時。值得一提的是，謝國樑今年2月宣布基隆市政府已辦理追加2023年預算，加上能源局及環保署汰舊換新補助，盼以每輛4萬元價格，編列採購逾1萬輛電動機車，預計最快今年底可實施交車。
在各界關注電動機車政見推行進度時，謝國樑接受《NOWnews今日新聞》專訪表示，目前已有數家電動機車廠商，表達有意願跟基隆市政府合作4萬台以內電動機車，希望在價格、性能上都能夠達到好效果。
謝國樑也還原說明，從一開始宣傳電動機車方案時，就告訴大家是Gogoro但為同等級，之後也辦過票選、上公車看板讓基隆民眾了解，主要廠牌、廠商有哪些，直到現在那些公車都還在市區行進，所以我們說明是相當清楚，歡迎所有廠牌來參與，前提是給要給基隆最好條件。
謝國樑喊話說，放棄這個跟基隆合作機會的很可惜，因為市占率也會因此有一些變動、變化，「目前目標還是在4年內幫基隆汰換五萬台，也就是約3分之1左右的電動機車數量」；原則上希望基隆機車總數零增長，也就是通通要舊換新，雖不會減少機車總量，但也不會增加，是他們目前正在推動方案的精神。
談到政見遭民進黨議員質疑縮水，從原先送Gogoro變成補助4萬元電動機車，未來又該如何爭取議會支持？謝國樑坦言，他們都很努力再跟議會說明，「其實很多機車廠牌，是把價格相對較高的規格、型號，責讓基隆人參與，所以我們得到條件雖是付出4萬元，但得到的卻遠不止於是這樣子的待遇」，這對廠商也有所幫助，讓市占率提升，也是廠商願意考量的主因。
「我覺得反對的永遠都會反對，我們都會平常心」謝國樑強調，從一開始到現在，所有基隆市民看過他們從前年底到現在的說明，都了解從頭到尾都不是僅限定一家廠牌，但任何一家都還是歡迎；他也承諾說，會努力將方案給做好，並挑選不只一家以上，好的廠牌、好的性能電動機車，提供給青年朋友使用，但前提是要連續數年要付出一點時數，參與基隆的身心障礙公益行為。