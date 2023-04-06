專訪／投入義交宣導　謝國樑拚基隆行人友善「全台最好」

台灣行人安全問題備受質疑，還曾遭到外媒狠毒評價是「行人地獄」，不僅讓用路人過馬路時「膽戰心驚」，也導致許多父母擔心孩童安危，難放心讓孩童獨自走在街上。為讓用路人放心，基隆市長謝國樑上任後推出「行人友善」政策，包括加強宣導及劃設綠色斑馬線，他接受《NOWnews今日新聞》專訪時，更透露已規劃4月時，將再投入義交加入宣導行列。謝也喊話他有決心，要把基隆行人、路口友善做到「全台最好。」
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謝國樑表示，不論是宣導、綠斑馬線畫設或實際執法的推動，「其實都讓現在基隆路口，變得相對友善很多」，安全性已經起了很大改變；謝國樑進一步提到，對比去年同期1、2月份，基隆行人車禍率下降28%近30%，相信未來下降比例還會更加長。
話說到此，謝國樑更自信喊話，「基隆的決心從我這邊開始，是最堅定、最徹底的」，目標希望在1月7日政策推動後6個月，能讓基隆成為「台灣最友善的路口城市」，他期許在路口、行人友善這方面，基隆市要做到全台灣最好，也是他全力以赴推動的事項。他不諱言說，雖基隆市還是一直有再開單，也因此得罪了一些人，但他們樂意承擔結果，因政策貫徹本就有歷經過程。
因此，謝國樑進一步預告，下個階段將會鼓勵義交團隊投入於宣導部分。謝國樑說，義交雖然沒有開單的能力，但若義交能夠投入宣導，相信也能產生跟警察同樣的力道，例如使用口哨提醒，現已規劃4月份某個時段，投入義交人力加強宣導，讓基隆路口變更安全；現路口禮讓情形，已比以往增加許多，也讓遊客、在地人都有感，「我有的是比全國更縣市都更堅定的決心，要把行人友善這塊業務做得全台最好。」
此外，針對市政未來擘畫願景，謝國樑表示，前幾天立法院財政委員會來到基隆，選定七堵火車站周遭作為新的產業聚落辦公室發展，未來也有長遠且更具規劃的基隆科技園區，也就是「內科2.0」，這部分會隨捷運搭配與建設，都會努力來做好。
謝國樑特別強調，基隆捷運沿線，從汐止過來後第一站的北五堵，可替基隆創造最多就業機會，因為沿南港、汐科過來離台北相對較近，「基隆要有大量就業，雖然時間會比較久，但相信數以萬計就業，將來能從那裡孕育而生」。至於現階段發展，謝國樑則指出，會以陽明海運為總部，現今為世界著名企業的效果，發展航運業相關供應鏈物流產業發展，並在七堵火車站周邊設定目標與產業標，讓更多產業與企業進入，進而創造更多在地就業機會。