專訪／上任市長憂時間流逝　謝國樑吐心聲：好像沒有明天

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「我們已經是最幸運的一群」謝國樑說，社會上大部分障別很多恢復有限，不管孩子或家長，一輩子都要去面臨這樣的問題；他在過程中深深感受到，若要做什麼最有意義的事情，應該就是讓大家有更多同理心，還有更加有愛的環境，「這個社會應該要有的態度是，更需要幫助的人，我們要更關心、更關注；更需要投入關懷的人，我們就需要更多的關懷他。」
謝國樑表示，從選舉論述說明到選後，他想做的事情都是在「關懷」這條軸線上，很多政策事後雖有做一些調整與檢討，但本質上都還是在做關懷。他不諱言說，雖有些人認為不應該這樣關懷，雖然尊重大家不同的立場，「但我就是想要關懷，這是我一直以來沒改變的事情」。他也強調，要讓基隆成為最有愛的城市這一點，從想選舉到選舉過程再到選舉完，也一直都沒有改變過。
對於上任市長迄今感受，謝國樑直言「感覺很匆忙，很多事想做、要做」，要面臨一個政權替換，並跟公務系統重新建立指揮與磨合，中間所面臨點滴都有經歷。謝國樑進一步舉例，第一、第二座基隆室內兒童樂園，完全是企業捐贈，他當選後就決定要做這件事，但還沒來到市府也不知道有什麼資源可用，交接過程也總不能走來走去，直接問有什麼錢、什麼資源可以使用？但只要對市民有所幫助，他就會理直氣壯的去做、去完成。
作為基隆市大家長的生活，謝國樑形容像在趕時間，深怕時間流逝掉，但他很努力把握每一個可以做事的機會，「有一點感覺好像沒有明天了，或沒有下個月的心情，就是一直不斷在趕」，但趕歸趕還是要有條理，也要端出一點成績，還在磨合也會繼續努力，不敢說有什麼百日政績，但他們真的很想做很多事情，也在跟時間賽跑。
至於要如何拿捏與家庭之間？謝國樑提到，小愛都跟他睡在一起，上午起床後若來得及，不是去看通勤族或去做通勤火車或客運的話，「我都會把他叫起來陪他吃一下早餐」；謝國樑也說到，每日約5點快下班時，小愛下課都會到市政府找他，而他大概會再從5點忙到7點，「這段時間大概是我覺得一天下來最充實的時間，我一方面又可以辦公，我視線範圍內又可以看到我女兒，我還是可以做事」，目前也平衡的不錯。
最後，謝國樑坦言，並沒有因為當了市長，開始上班後見不到女兒，因此有所遺憾，「沒有，我們每天還是在一起，半夜都睡在一起，互相都感受得到，已經是很多了」，早上15到20分鐘，還有下午的2小時，對他來說還是蠻充實。