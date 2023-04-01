連假衝四大超商！今起美式、拿鐵買1送1　全家霜淇淋25元

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全家清明節連假優惠檔期誠意滿滿，不僅有特大杯經典美式、拿鐵同品項買1送1優惠，且活動自4/1到4/5長達五天，也沒有指定電子支付才可享優惠；4/4兒童節還有單日限定，全家霜淇淋買1送1，聯名「再睡5分鐘」新口味「焙茶麥麥」、「四季金萱」、「棉被厚奶蓋」與「棉被四季金萱」，通通最低只要25元就能開吃。
會員APP也推出多款飲品組合特價199元優惠，包含大杯經典美式6杯、大杯經典拿鐵5杯、私品茶仙女紅茶7杯、仙女奶茶5杯、酷繽沙全品項4杯，通通特價199元，換算下來約有75折優惠；4/2至4/4還有Fami!ce全家霜淇淋5支168元超值好康，平均單隻34元，每品項每會員限購2組，兌換期限至10/31，先囤下來到炎熱夏天都還能換。
🟡7-11
即日起至4/4日前，買精品美式、精品拿鐵同品項第2杯10元，水果風味茶飲任選2杯99元，而珍珠奶茶於4月1日起至4月5日享第2杯10元優惠。3月30日起至4月5日止，燕麥拿鐵，冰熱不限，任2杯99元；加碼全店消費滿額222元贈送OPEN POINT點數25點。
還有今（1）日限定優惠，APP行動隨時取精品美式、精品咖啡買7送7，冰熱可以任選，每個帳號僅能購買兩組，最多可省下630元。當然也別忘了4/1日限定的自帶杯升級折扣，從原先的5元變成可以扣7元，只有一天好好把握，兩項優惠累計後，精品美式最低只要33元、精品拿鐵38元。
🟡萊爾富
萊爾富至4月6日前，門市及APP同步優惠，現煮檸檬咖啡系列同品項及炭焙鐵觀音拿鐵買6送4，相當於6折優惠，最多現省320元，品項包括特大杯冰檸檬氣泡美式、特大杯冰檸檬美式與大杯鐵觀音拿鐵（冰熱任選），兌換期限達2個月，親友連假出遊一起喝咖啡、省荷包。
🟡OK超商
清明連假至4/5 期間，OK超商推出咖啡同品項買二送一，包括大杯莊園級美式、拿鐵，還有大杯濃厚系莊園級美式、拿鐵，且冷熱皆可任選。活動同時間還有「網購快閃限時取件優惠」，只要在4/5前購買蝦皮選擇OK超商取件，且商品送達後的24小時內完成取件，就能享有大杯莊園級拿鐵享現折15元，換算下來一杯只要40元。