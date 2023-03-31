華醫就博會107家徵才釋千個職缺 醫療院所搶徵護理師

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中華醫大校園就業博覽會以「展望前途、創薪未來」為主題，校長孫逸民、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署秘書曾秋瑾、台南就業中心主任胡瑞娟、台南市政府勞工局職訓就服中心主任梁偉玲、華醫副校長兼研發處處長殷立德等人共同為活動揭幕。
中華醫大護理系每年有近600位畢業生，校園就業博覽會成為各醫療院所搶先招募儲訓護理師的好機會，今年就有來自全國各地的57家醫療院所到場設攤，釋出800多個護理師職缺，其中不乏榮總、長庚、成大、台大、奇美等醫學中心等級的醫院，平均薪資在4萬至6萬（輪班津貼）之間。為能搶得先機，不少醫療院所派出主管親自坐陣，直接在現場面試人才，更有醫院公開薪資福利、送精美紀念品等好康，希望吸引人才投履歷。
孫逸民致詞表示，華醫以醫護為本，培育醫事健康相關產業所需的人才不餘遺力，近年更積極與醫學中心、醫療機構合作，成立大健康產業學院，深化生技健康產業與精準醫療，爭取勞動部就業學程計畫及教育部產業學院計畫，期望透過人才培育、職場體驗與實習，讓學生在學期間可以與產業接軌，並提早就業。校園就業博覽會是為伯樂與千里馬搭建的媒合舞台，每年參與學生投履歷及畢業後順利就職的媒合率超過六成，期盼應屆畢業生把握機會找到好工作，企業找到理想的人才。
曾秋瑾勉勵學生，從中央到地方的計畫經費將不斷投入到青年學子的就業輔導，積極提升學生職能，讓學生求職就業不擔心，例如今年開始的大專青年預聘計畫，讓學生實習階段就被企業聘用、訓練，落實畢業即就業、求職不煩惱，祝福大家都能「薪」想事成。