名家論壇》盧燕俐／現在佈局美債ETF正是時候！

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我跟這位年輕朋友說，「如果你只有買ETF，那麼，撥一些預算配置台股基金，放個3到5年以上，應能享有不錯的報酬，但重點在於，現在比較適合定期定額，單筆介入要再等一下，畢竟美國經濟極可能步入衰退，一旦美股修正，台股基期墊高了，又正要進入傳統的電子業淡季，難免指數不受影響。」
話鋒一轉，我建議他若想承作單筆，美債ETF會是個好選擇。主因還是美國升息進入末端，無論下半年是否降息，只要利率趨勢反轉向下，就有機會迎接大波段行情。
事實上，市場也聞到了這樣的風向球，多檔債券ETF買氣噴發，無論成交量與受益人數，都已翻倍。投資人現在若想布局，又不知該如何挑選，不妨參考以下幾個建議~
1、長天期公債獲利更可期：
長天期公債對利率敏感度較高，一旦聯準會停止升息，甚至開始進入降息階段，長天期ETF的績效也會相對突出。以近一個月為例，元大美債20年(00679B)的績效為1.9％，明顯勝過元大美債1-3年的-0.68％。
但同樣要提醒，長天期比短天期波動更大，未來幾個月通膨與聯準會利率決策仍有變數，債券ETF淨值不會立刻一飛衝天，現在進場需有隨時面對震盪的心理準備。
2、在乎總費用率的人：
許多投資人買ETF，非常在乎內扣費用，認定總費用率少一些，就能贏在起跑點上。以目前規模前五大的美債ETF來說，總費用率最低的是凱基美債25年(00779B)，只有0.15％，最高的則是元大美債20年(00679B)，總費用率0.22％，但其實差距也才0.07％，而群益25年美債(00764B)、FH美債20年(00768B)與富邦美債20年(00696B)普遍落在0.18％~0.2％附近，差異性並不大。
看來，總費用率應不是投資人首要考量點，在報酬率幾乎相同的情況下，成交量與配息頻率，反倒讓有現金流需求的人，多了不同的選擇。
3、美債基金不等於美債ETF：
有些投資人誤以為「美元債券基金」，就等同於美債ETF。請注意，兩者大不同，前者是主動型基金，後者是被動型基金，且各投信推出的美元債券基金，持債國家與債種不同，雖多數以美國為主，但同時也會搭配其他歐洲國家，並跨足到國庫券與金融債。
如果沒有把握，想布局這類「美元債券基金」，務必進場前多做功課，才能確保是否買到自己理想中的債券商品。
●作者：盧燕俐／資深財經媒體人、企業財經顧問
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
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