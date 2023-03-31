T1／魔獸當機只拿11分！雲豹97:101又輸太陽！又回到墊底

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一開賽雲豹本土球員就面臨找不到籃框的低迷情況，第一節所得26分全部都是靠著3名洋將所拿下，其中艾夫伯就包辦16分，一直到下半場狀況才稍有改善，並靠著鄭瑋與艾夫伯的連續3分球，在比賽終場前1分13秒追至96比96平手，但最終仍不敵太陽。
總教練貝奈特(John Bennett)表示，今天的結果並不是大家想要的，艾夫伯的表現非常不可思議，只是在輪轉上沒有給霍華德(Dwight Howard)與戴維斯(Deyonta Davis)太多機會，他說：「如果我設定一些戰術給DH跟DD，Mike就不會打得麼辛苦了，今天這場比賽有些地方是我的問題，我們之後練球要更有默契，大家更要同一條心，很抱歉今天沒做好。」
艾夫伯表示，今天這場大家很多時候在空檔時，投籃命中率不是那麼好，如果本土隊友能拿下15分，自己就不需要這麼多單打，他說：「我只能說今天不是我們的晚上，而且感覺大家在防守上沒有這麼積極，我們換了新教練、也換了新的系統，還是要多磨合、製造更多戰術去輪轉，我們雖然輸了今晚的比賽，但必須要往前看、不能放棄，要努力爭取季後賽，我更希望本土球員能夠保持自信繼續出手。」
霍華德也認為今日團隊的防守狀況並不好，有很多地方要改進，但艾夫伯打得非常好，自己應該跟戴維斯有更多球權來分攤他的壓力，否則他會受到各種壓迫，他說：「我們要繼續表現更好，大家上場就要保持志氣，不管有沒有季後賽可打，上了場就是為了雲豹、為了團隊去奮戰。」
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