馬英九訪陸提九二共識　國民黨提供黨內9大問題說帖　

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國民黨強調，國民黨當前的兩岸論述是《中華民國憲法》、《中華民國憲法增修條文》及《兩岸人民關係條例》，反對「台獨」及「一國兩制」，延續過去黨章、黨綱內容，包括2005年「連胡五項願景」以及馬英九總統8年主政期間的基本方針，推動海峽兩岸在「九二共識、一中各表」的務實基礎上，由「求同存異」進一步走向「求同尊異」等。
至於民進黨說「九二共識」等於「一國兩制」，國民黨指出，這是刻意扭曲。「九二共識」不等於「一國兩制」，因為「九二共識」是「現階段」兩岸交流互動的基礎，「一國兩制」則是中共片面提出「兩岸統一後」的安排，在性質上，這兩者是完全不同的東西。
國民黨也強調，事實上，陸方對於民進黨將「九二共識」與「一國兩制」刻意掛勾，已多次澄清。國台辦與人民日報均還原，我方海基會當年提出的「九二共識」內容，就是「在海峽兩岸共同努力謀求國家統一的過程中，雙方雖均堅持一個中國的原則，但對於一個中國的涵義，認知各有不同」；並強調，對一中意涵「擱置爭議」，所以「九二共識」與「一國兩制」是完全不同的兩回事。
最後，若要用一段話描述、推銷九二共識，國民黨表示，九二共識是維持和平與交流現狀的工具，台灣主流民意超過七成認同要與對岸交流對話、降低風險，以及維持現狀，為何要去抹黑、抹紅這個對台灣有利的工具？
國民黨說，民進黨抹黑、抹紅九二共識，是因為他們希望追求台獨，同時又不希望國民黨獨佔與對岸往來的話語權，所以希望摧毀這個對台灣有利的工具，這樣做是把黨派私利放在國家利益、人民利益之前，國民黨一定反對到底，堅定守護台灣人的安全與繁榮。