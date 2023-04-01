中職／富邦悍將開季沒戴培峰！球團回應最新傷情

中職／中職34年新球季開幕！球評潘忠韋怎麼看？（上）

▲中信兄弟林威助總教練，將率領兄弟爭取三連霸。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟林威助總教練，將率領兄弟爭取三連霸。（圖／中信兄弟提供）

記者吳政紘/綜合報導

中職34年開幕戰即將在4月1日下午5時展開，由中信兄弟出戰樂天桃猿，不過整個球季才剛開始，球評潘忠韋怎麼看每隊戰力？各隊實力在新球季又將如何變化？《NOWnews》也整理比賽看點。

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▲樂天桃猿洋投威達爾。（圖／樂天提供）
▲樂天桃猿洋投威達爾。（圖／樂天提供）
中職34年開幕戰，比賽地點在台中洲際棒球場，球迷可以利用緯來體育台、CPBLTV、中信兄弟Twitch頻道，以及MOD等收視。兄弟預計推出洋投德保拉先發，對戰樂天威達爾，這是中職首度左投洋投對決。

球評潘忠韋認為，其實要看中職各隊分析，洋將會是最重要的看點，兄弟以德保拉、象魔力等調整得宜，「兄弟今年洋將調整比往年快，年輕選手要怎樣頂上是看點。」

▲中信兄弟總教練林威助。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.04.28）
▲中信兄弟總教練林威助。（圖／記者葉政勳攝 , 2022.04.28）
兄弟板凳深度高，原有陣容更為有經驗，進攻是去年攻勢，而在許基宏受傷，詹子賢不在開季名單，福來喜還是在投打扮演重要角色，兄弟二軍也有洋將準備，王政順、曾頌恩等如何穩住，會是兄弟關鍵。

▲中信兄弟德保拉（中信兄弟提供）
▲中信兄弟德保拉（中信兄弟提供）
潘忠韋認為，味全龍隊今年來勢洶洶，尤其去年就有問鼎季後賽實力，今年甚至有機會打進冠軍賽，整體陣容沒有大變化，洋將等比起去年更有經驗，鋼龍、布里悍都表現亮眼，伍鐸可以先發、後援兩相宜，投手教練賈西回歸，讓整體教練團更有深度，味全龍近年來運用運科等幫助球員看到成績，選手看得到成長跟預期的發展，加上林智勝扮演教練、選手等能力十足，讓龍隊還是很有競爭力。

▲味全龍隊瑪仕革斯·俄霸律尼進入開季名單（圖/味全龍球團提供）
▲味全龍隊瑪仕革斯·俄霸律尼進入開季名單（圖/味全龍球團提供）
▲味全龍投手教練賈西。（圖／特約攝影林柏年攝）
▲味全龍投手教練賈西。（圖／特約攝影林柏年攝）


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