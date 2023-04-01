張國榮戀情盤點！燦爛又可惜　僅「他」成哥哥一生摯愛

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張國榮生前坦承，在他22歲那年，就向當時僅有17歲的毛舜筠求過婚，雖然兩人並未開花結果，但在1991年的電影《家有囍事》兩人再續前緣，從此變成好閨密，此外，在毛舜筠的婚禮上，張國榮更以摯友的身分出席，大方為她獻上祝福。如今61歲的毛舜筠，婚姻生活穩定，去年更參與電影《過時·過節》的演出，經常透過社群平台分享生活。
被封為「最美李莫愁」的港星雪梨，也是女星米雪的妹妹，據了解，她在16歲那年在舞廳上遇到張國榮，1年後兩人在某個活動上重逢，進而交往，可惜的是因為彼此個性不合選擇分手，目前在加拿大定居的雪梨，每到張國榮逝世這天都會回到香港替昔日戀人祭拜掃墓，顯然非常重視這段感情。
楊諾思是香港英皇集團老闆楊受成的女兒，年輕時差點與張國榮步入禮堂，原來兩人是在一場藝人籃球比賽認識，當年僅有12、13歲的楊諾思，就被張國榮的英姿打動，在爸爸的介紹下促成姻緣，直到楊諾思19歲才公開與張國榮的戀情，家人也不斷催婚，怎料，隨著張國榮成為巨星後，婚期一拖再拖，兩人越走越遠，再也沒有結果。有趣的是，楊諾思後來嫁給知名演員張堅庭後，張國榮也當著女生面前開起玩笑，「看來你總要嫁個姓張的！」隨後也獻上祝福。
最後是張國榮的一生摯愛，也是陪伴哥哥到最後的戀人唐鶴德，兩人在兒時認識，1982年在香港麗晶酒店重逢後，隔年才在朋友的派對確認關係，展開這段長達20年的感情，直到1997年，張國榮在演唱會上大方稱呼唐先生是他的摯愛，也在後來的訪談提到，媽媽和唐鶴德是他生命中最重要的兩個人，沒有第三個。隨著2003年張國榮逝世後，唐鶴德則以「未亡人」身分接下張國榮的生前資產，此後就一直維持單身到現在。
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