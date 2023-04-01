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張國榮戀情盤點！燦爛又可惜　僅「他」成哥哥一生摯愛

▲張國榮逝世20周年，生前每段戀情都是經典，至今仍成為外界的熱門話題。（圖／翻攝唐鶴德IG）
▲張國榮逝世20周年，生前每段戀情都是經典，至今仍成為外界的熱門話題。（圖／翻攝唐鶴德IG）

記者詹鎰睿/綜合報導

港星「永遠的哥哥」張國榮，今（1）日是他逝世20周年紀念日，其紀念活動《繼續寵愛・二十年・音樂會》將在香港紅磡舉行，屆時所有親朋好友都會到場，包含張國榮生前公開過的圈內女友倪詩蓓、毛舜筠、楊諾詩、雪梨都有可能出席。對此《NOWnews今日新聞》特別整理張國榮一生的情史，供讀者參考。

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香港藝人倪詩蓓，也是張國榮唯一受媒體證實的初戀女友，曾讓他坦言「永生難忘」，兩人曾因接連合作電視劇《對對糊》、《甜甜廿四味》熟識進而交往，但戀情僅維持2年就告吹。現年56歲的倪詩蓓，仍活躍於演藝圈，並擔任節目《詩情廿四味》的主持人，昨天也特別在節目中紀念張國榮。

▲張國榮（左）與初戀女友倪詩蓓（右）曾短暫交往2年，而在張國榮逝世20周年前一天，倪詩蓓也特別在節目上聊到與張國榮的往事。（圖／翻攝微博、倪詩蓓FB）
▲張國榮與初戀女友倪詩蓓（右圖）曾短暫交往2年，而在張國榮逝世20周年前一天，倪詩蓓也特別在節目上聊到與張國榮的往事。（圖／翻攝微博、倪詩蓓FB）
張國榮生前坦承，在他22歲那年，就向當時僅有17歲的毛舜筠求過婚，雖然兩人並未開花結果，但在1991年的電影《家有囍事》兩人再續前緣，從此變成好閨密，此外，在毛舜筠的婚禮上，張國榮更以摯友的身分出席，大方為她獻上祝福。如今61歲的毛舜筠，婚姻生活穩定，去年更參與電影《過時·過節》的演出，經常透過社群平台分享生活。

▲張國榮坦承，曾對毛舜筠求過婚，雖然無疾而終，但兩人也成為知心好友。（圖／翻攝YouTube）
▲張國榮（左）坦承，曾對毛舜筠（右）求過婚，雖然沒有結果，直到拍攝《家有囍事》後兩人才成為知心好友。（圖／翻攝YouTube）
被封為「最美李莫愁」的港星雪梨，也是女星米雪的妹妹，據了解，她在16歲那年在舞廳上遇到張國榮，1年後兩人在某個活動上重逢，進而交往，可惜的是因為彼此個性不合選擇分手，目前在加拿大定居的雪梨，每到張國榮逝世這天都會回到香港替昔日戀人祭拜掃墓，顯然非常重視這段感情。

楊諾思是香港英皇集團老闆楊受成的女兒，年輕時差點與張國榮步入禮堂，原來兩人是在一場藝人籃球比賽認識，當年僅有12、13歲的楊諾思，就被張國榮的英姿打動，在爸爸的介紹下促成姻緣，直到楊諾思19歲才公開與張國榮的戀情，家人也不斷催婚，怎料，隨著張國榮成為巨星後，婚期一拖再拖，兩人越走越遠，再也沒有結果。有趣的是，楊諾思後來嫁給知名演員張堅庭後，張國榮也當著女生面前開起玩笑，「看來你總要嫁個姓張的！」隨後也獻上祝福。

▲張國榮（左）與楊諾思（右）一度論及婚嫁，可惜最終沒有結果，後來楊諾思才嫁給知名演員張堅庭（右圖左），生活相當幸福。（圖／翻攝微博、張堅庭IG）
▲張國榮（左圖左）與楊諾思（左圖右）一度論及婚嫁，可惜最終沒有結果，後來楊諾思才嫁給知名演員張堅庭（右圖左），生活相當幸福。（圖／翻攝微博、張堅庭IG）
最後是張國榮的一生摯愛，也是陪伴哥哥到最後的戀人唐鶴德，兩人在兒時認識，1982年在香港麗晶酒店重逢後，隔年才在朋友的派對確認關係，展開這段長達20年的感情，直到1997年，張國榮在演唱會上大方稱呼唐先生是他的摯愛，也在後來的訪談提到，媽媽和唐鶴德是他生命中最重要的兩個人，沒有第三個。隨著2003年張國榮逝世後，唐鶴德則以「未亡人」身分接下張國榮的生前資產，此後就一直維持單身到現在。

▲張國榮（右）逝世後，唐鶴德（左）始終維持單身，日前迎來64歲生日時更貼出兩人合照緬懷過去的時光。（圖／翻攝唐鶴德IG）
▲張國榮（左圖右）逝世後，唐鶴德（左圖左）始終維持單身，日前迎來64歲生日時更貼出兩人合照緬懷過去的時光，右圖則為兩人牽手時被拍到的經典照片。（圖／翻攝唐鶴德IG）
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