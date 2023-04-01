中職／中職34年新球季開幕！球評潘忠韋怎麼看？（下）

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提到今年球季樂天桃猿的改變，從開季名單就可以看出，曾豪駒總教練嘗試不少新血，大物捕手宋嘉翔也名列開季名單，潘忠韋認為，「暫時不要太給他壓力，但可以期待他在打擊、配球、守備等各一項的成長潛力，若他可以都做到攻守都很好，就是林泓育第二了。」
樂天戰力一直都很好，去年狂威、霸林爵等洋將，一直都都狀況很好，今年來看，不管是霍爾、威達爾都已經具備不錯的速球條件，水準都很高，樂天打擊一向都很穩定，在廖健富固定一壘後，全隊打擊都還是很穩定，讓人十分期待。
統一獅今年找來新的二軍守備教練，潘忠韋說，在秋訓就看到他下苦功，要球員確實做好守備基本功，也花很多時間訓練，這樣訓練會對球員有很大幫助，因為這是引進一種系統，可以長期改變球隊方向，球員固定這樣的方式，很有機會成長。
最主要還是要看胡金龍、林益全轉隊後的表現，尤其胡金龍的攻擊指數不錯，林益全把握機會的話，獅隊依舊很有期待。
富邦悍將部分，因為今年準備很早，潘忠韋認為，「一定可以打出不錯成績」，球隊也有劉俊豪、孔念恩、周佳樂等新血注入，可惜的是主戰捕手戴培峰手腕骨折開刀，張進德、姚冠瑋的表現就很重要，他認為富邦球員秋訓就已經在步調上，在熱身賽就可以打出不錯成績，開季後也令人期待，隊長范國宸、申皓瑋等球員也逐漸成熟，富邦在世代交替上，已經有了雛形。