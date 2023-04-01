中職／富邦悍將開季沒戴培峰！球團回應最新傷情

中職／中職34年新球季開幕！球評潘忠韋怎麼看？（下）

▲富邦悍將范國宸擔任隊長，希望帶領球隊打出好成績。（圖／記者葉政勳攝）
▲富邦悍將范國宸擔任隊長，希望帶領球隊打出好成績。（圖／記者葉政勳攝）

記者吳政紘/綜合報導

中職34年開幕戰即將在4月1日下午5時展開，由中信兄弟出戰樂天桃猿，不過整個球季才剛開始，球評潘忠韋怎麼看每隊戰力？各隊實力在新球季又將如何變化？《NOWnews》也整理比賽看點。

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中職34年開幕戰，比賽地點在台中洲際棒球場，球迷可以利用緯來體育台、CPBLTV、中信兄弟Twitch頻道，以及MOD等收視。兄弟預計推出洋投德保拉先發，對戰樂天威達爾，這是中職首度左投洋投對決。

▲富邦悍將隊長范國宸(中)、副隊長申皓瑋(左)、歐書誠(右)(圖/記者簡名杉攝)
▲富邦悍將隊長范國宸(中)、副隊長申皓瑋(左)、歐書誠(右)(圖/記者簡名杉攝)
提到今年球季樂天桃猿的改變，從開季名單就可以看出，曾豪駒總教練嘗試不少新血，大物捕手宋嘉翔也名列開季名單，潘忠韋認為，「暫時不要太給他壓力，但可以期待他在打擊、配球、守備等各一項的成長潛力，若他可以都做到攻守都很好，就是林泓育第二了。」

▲樂天宋嘉翔敲安。（圖／樂天提供）
▲樂天宋嘉翔敲安。（圖／樂天提供）
樂天戰力一直都很好，去年狂威、霸林爵等洋將，一直都都狀況很好，今年來看，不管是霍爾、威達爾都已經具備不錯的速球條件，水準都很高，樂天打擊一向都很穩定，在廖健富固定一壘後，全隊打擊都還是很穩定，讓人十分期待。

統一獅今年找來新的二軍守備教練，潘忠韋說，在秋訓就看到他下苦功，要球員確實做好守備基本功，也花很多時間訓練，這樣訓練會對球員有很大幫助，因為這是引進一種系統，可以長期改變球隊方向，球員固定這樣的方式，很有機會成長。

最主要還是要看胡金龍、林益全轉隊後的表現，尤其胡金龍的攻擊指數不錯，林益全把握機會的話，獅隊依舊很有期待。

▲林益全加盟獅隊。（統一獅提供）
▲林益全加盟獅隊。（統一獅提供）
富邦悍將部分，因為今年準備很早，潘忠韋認為，「一定可以打出不錯成績」，球隊也有劉俊豪、孔念恩、周佳樂等新血注入，可惜的是主戰捕手戴培峰手腕骨折開刀，張進德、姚冠瑋的表現就很重要，他認為富邦球員秋訓就已經在步調上，在熱身賽就可以打出不錯成績，開季後也令人期待，隊長范國宸、申皓瑋等球員也逐漸成熟，富邦在世代交替上，已經有了雛形。

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