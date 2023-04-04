相機被取代？徠卡、哈蘇、蔡司結盟新手機　復刻經典搶客

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華為最早和徠卡合作成功打響了手機品牌，也因此讓年輕族群認識了徠卡，合作結束後，由小米立即接棒，日前甫在台開賣的Xiaomi 13 Pro與Xiaomi 13就是與徠卡合作台灣首款，對於攝影愛好者頗具吸引力。至於哪些地方有徠卡加值呢？像是鏡頭旁印有Leica字樣，拿起手拍照時，都能一眼看到，存在感十足。
鏡頭部分，Xiaomi 13 Pro復刻徠卡Leica Vario-Summicron 1.19-2.2/14-75 ASPH相機系統，搭載專業級5000萬像素三鏡頭相機，涵蓋14mm徠卡超廣角鏡頭、23mm徠卡廣角主鏡頭到75mm徠卡浮動長焦鏡頭。小米指出，為了呈現百年徠卡經典光學影像， Xiaomi 13 Pro與Xiaomi 13提供「徠卡經典」與「徠卡生動」兩大攝影風格。濾鏡部分加入徠卡人像大師鏡頭，提供35mm人文黑白、50mm人像旋焦、75mm經典肖像與90mm人像柔焦等。
📍Vivo X 蔡司 ZEISS
2020年12月，vivo與蔡司共同成立vivo ZEISS Imaging Lab聯合影像實驗室，首部合作手機為vivo X60系列，2023年的最新旗艦機X90 Pro依舊擁有蔡司加持，在手機背面可以看到藍色「ZEISS」經典Logo，並延續蔡司T*鍍膜，藉此減少眩光的發生，提高拍攝品質。
此外，vivo X90系列將蔡司人像鏡頭風格擴增至前置鏡頭，而專業級人像攝影更新增蔡司Cine-Flare耀斑人像風格，拍出電影質感，並加入獨家蔡司微縮虛化模式，利用專業鏡頭改變畫面的透視和聚焦區域，讓高樓大廈都縮小成玩具頗具特色。
📍OPPO X 哈蘇
2022年在台灣推出的Find X5 Pro，就是和歷史上首台登上月球的相機品牌哈蘇(Hasselblad)攜手合作，在機背上還加入「Hasselblad」字樣，辨識度十足。以「哈蘇色彩調節系統」為色彩校正，還原真實自然的影像表現，並搭配經典的哈蘇快門聲與和 「XPAN模式」可拍攝65:24寬幅照片，還能用兩段式負片預覽畫面呈現早期底片成像模式。2月開賣的Find N2 Flip摺疊機，同樣有哈蘇影像系統加持，融合哈蘇色彩技術獨家聯名三款濾鏡，且保留經典哈蘇快門聲，複刻經典大師手感。