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相機被取代？徠卡、哈蘇、蔡司結盟新手機　復刻經典搶客

▲Xiaomi 13 Pro是小米在台灣首款與徠卡合作的機種，售價雖然較高，但頗具攝影愛好者關注。(圖／記者周淑萍攝)
▲Xiaomi 13 Pro是小米在台灣首款與徠卡合作的機種，售價雖然較高，但頗具攝影愛好者關注。(圖／記者周淑萍攝)

記者周淑萍/綜合報導

根據信義房屋不動產企研室曾公布的家庭設備普及率的調查，在調查中發現近10年內，數位相機從每2戶擁有一台，到如今勉強10戶才有1戶有數位相機，而手機則持續成長，有高達96.6％持有率。從調查中不難發現，相機逐漸被手機給取代，這也讓相機大廠，包含徠卡、哈蘇、蔡司等三大經典品牌都決定和手機結盟來迎接數位浪潮。《NOWnews今日新聞》整理三大相機品牌分別和哪些手機品牌合作，同時手機上複刻哪些經典的存在呢？一次報你知！

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📍小米 X 徠卡
華為最早和徠卡合作成功打響了手機品牌，也因此讓年輕族群認識了徠卡，合作結束後，由小米立即接棒，日前甫在台開賣的Xiaomi 13 Pro與Xiaomi 13就是與徠卡合作台灣首款，對於攝影愛好者頗具吸引力。至於哪些地方有徠卡加值呢？像是鏡頭旁印有Leica字樣，拿起手拍照時，都能一眼看到，存在感十足。

鏡頭部分，Xiaomi 13 Pro復刻徠卡Leica Vario-Summicron 1.19-2.2/14-75 ASPH相機系統，搭載專業級5000萬像素三鏡頭相機，涵蓋14mm徠卡超廣角鏡頭、23mm徠卡廣角主鏡頭到75mm徠卡浮動長焦鏡頭。小米指出，為了呈現百年徠卡經典光學影像， Xiaomi 13 Pro與Xiaomi 13提供「徠卡經典」與「徠卡生動」兩大攝影風格。濾鏡部分加入徠卡人像大師鏡頭，提供35mm人文黑白、50mm人像旋焦、75mm經典肖像與90mm人像柔焦等。

▲Xiaomi 13 Pro。(圖／記者周淑萍攝)
▲Xiaomi 13 Pro在鏡頭旁可以看到「LEICA」字樣。(圖／記者周淑萍攝)
📍Vivo X 蔡司 ZEISS
2020年12月，vivo與蔡司共同成立vivo ZEISS Imaging Lab聯合影像實驗室，首部合作手機為vivo X60系列，2023年的最新旗艦機X90 Pro依舊擁有蔡司加持，在手機背面可以看到藍色「ZEISS」經典Logo，並延續蔡司T*鍍膜，藉此減少眩光的發生，提高拍攝品質。

此外，vivo X90系列將蔡司人像鏡頭風格擴增至前置鏡頭，而專業級人像攝影更新增蔡司Cine-Flare耀斑人像風格，拍出電影質感，並加入獨家蔡司微縮虛化模式，利用專業鏡頭改變畫面的透視和聚焦區域，讓高樓大廈都縮小成玩具頗具特色。

▲vivo X90 Pro。(圖／記者周淑萍攝)
▲vivo 2023年最新旗艦機X90 Pro依舊擁有蔡司加持，在手機背面可以看到藍色「ZEISS」經典Logo，並延續蔡司T*鍍膜，藉此減少眩光的發生，提高拍攝品質。(圖／記者周淑萍攝)
📍OPPO X 哈蘇
2022年在台灣推出的Find X5 Pro，就是和歷史上首台登上月球的相機品牌哈蘇(Hasselblad)攜手合作，在機背上還加入「Hasselblad」字樣，辨識度十足。以「哈蘇色彩調節系統」為色彩校正，還原真實自然的影像表現，並搭配經典的哈蘇快門聲與和 「XPAN模式」可拍攝65:24寬幅照片，還能用兩段式負片預覽畫面呈現早期底片成像模式。2月開賣的Find N2 Flip摺疊機，同樣有哈蘇影像系統加持，融合哈蘇色彩技術獨家聯名三款濾鏡，且保留經典哈蘇快門聲，複刻經典大師手感。

▲OPPO Find N2 Flip。(圖／記者周淑萍攝)
▲OPPO 2月開賣的Find N2 Flip摺疊機，同樣有哈蘇影像系統加持，融合獨家聯名濾鏡，保留哈蘇快門聲，複刻經典大師手感。(圖／記者周淑萍攝)

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