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犬隻返台隔離中暑枉死　賴品妤轟：防檢局推諉成殺狗兇手

▲賴品妤接獲民眾陳情，愛犬在防檢局送往隔離所的車程出現熱中暑，防檢局堅持飼主不在場無法送醫，導致犬隻枉死。（圖／賴品妤辦公室提供）
▲賴品妤接獲民眾陳情，愛犬在防檢局送往隔離所的車程出現熱中暑，防檢局堅持飼主不在場無法送醫，導致犬隻枉死。（圖／賴品妤辦公室提供）

記者陳威叡／台北報導

立委賴品妤與台北市議員林亮君日前接獲陳情，有民眾從中國帶著愛犬返台，前後花費1年時間準備文件與大把費用，未料在防檢局送往隔離所的車程出現熱中暑，防檢局堅持飼主不在場無法送醫，導致犬隻喪命，讓飼主悲慟稱親手交錢給政府送愛犬上絕路。對此賴品妤強調，社會大眾完全尊重防堵動物疫情必要措施，但近5年已有15隻犬貓在隔離中死亡，政府面對每位飼主託付的生命，必須負起最大的責任面對，應儘速調查真相。

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賴品妤說明，方姓飼主多年前到中國工作，一路以來愛犬Ruby如家人般陪伴著他，此次返國依據防檢局的犬貓輸出入規定，前後花了約1年的時間備齊文件，甚至先返台安頓好環境準備接愛犬回家，未料卻換得如此結果，讓飼主悲慟表示，宛如親手交錢給政府將愛犬送上絕路。

賴品妤說明，飼主在愛犬被送到位於桃園防檢局動植物檢疫中心後，接獲電話稱情況危急，飼主因人已回到台北，當下即懇託中心人員先行送醫，卻遭到「長官交代需要飼主到場才能送醫急救」為由回絕，錯過黃金救援時機。

賴品妤指出，在事情爆出後與民代要求下，防檢局才說未來會放寬代為送醫流程，然而對於這起事件卻輕輕放下，其中更令人氣憤的是，在她詢問時，官員竟稱同檢疫車的其他2隻狗無異狀，可能是這隻狗（Ruby）本來就有問題。

賴品妤痛批，防檢局的此番發言毫無同情心，無疑是對飼主的二度傷害，堪稱是事前輕忽擺爛、事發死守繁文縟節、事後敷衍卸責。

賴品妤轉述，飼主表示在送狗狗上檢疫車前還活蹦亂跳，而Ruby為巴哥犬，品種屬短鼻犬，所需的空氣量、溫度本就相對特殊，相關單位用一樣的標準去處理，顯然過於不了解動物特性。

賴品妤強調，社會大眾完全尊重防檢局對於防堵動物疫情的必要措施，但事實上這已不是個案，光是近5年來，全國3處檢疫所就有15隻犬貓在隔離中死亡（桃園檢疫中心佔14隻），政府面對每一個飼主託付的生命，必須負起最大的責任面對，針對本起事件應儘速調查真相。

賴品妤指出，針對未來的通案，要求防檢局應檢討現行流程，並針對檢疫期間的照護、緊急就醫訂定明文辦法並公告。另也要加強監督檢疫專車廠商，並應提出專業人員隨車、運輸籠影像開放給飼主觀看、溫度檢測及空氣設備建置等作法。

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