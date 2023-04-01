王道銀行6000元偷跑！3銀行凌晨入帳了 各家發錢時間曝
全民普發現金6000元即將到來，結果在連假前一天，王道銀行卻搶先所有銀行入帳前發放6000元，表示是先墊付發放給客戶，讓不少民眾相當傻眼。隨後八大官股銀行、中華郵政等其他銀行也有陸續表態將在連假期間陸續發錢。對此，有民眾在今（1）日凌晨就開始收到款項，其中包括台銀、一銀以及玉山銀行都已經收到入帳通知。
記者張嘉哲/綜合報導
由於王道銀行日前偷跑搶先發放6000元，財政部官員表示，相關部會開會研商後決議，若銀行作業來得及，開放銀行可提前入帳，據了解，8家公股銀行（台灣銀行 、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行 、彰化銀行、兆豐銀行、台灣企銀）將於今（1）日陸續入帳；另外中華郵政也宣布，將提前於4月2日發放，預計有404萬多名用戶領得到。
另外中國信託表示，3月31日晚間接獲主管機關通知，各銀行得視系統完備程度，自4月1日起安排入帳，方便民眾資金運用，宣布1日下午6時前撥款完畢；台新銀也強調，選擇登記入帳的民眾會提前在下午5點前收到款項。
而目前為止，今天凌晨入帳的包括有台灣銀行、第一銀行以及玉山銀行三家，《NOWnews》記者使用登記入帳的方式也是使用玉山銀行，確實於今（1）日凌晨2時許收到入帳，民眾若市上述的8家官股銀行以及中信、玉山銀、台新銀的用戶，今天可以多加注意帳戶資訊。
而對於提前偷跑發放6000一事，王道銀行日前發出聲明致歉「財金公司提供之交易入帳日為112年4月6日，依金融體系交易通則，3/31 15:30後之自動化交易記入4/6帳款；唯本行因為客戶數較少，為能使客戶於連假前提早領到現金，歡度連續假期，本行自行提前半日先以銀行資金墊付發放予客戶，未遵守先前財金公司之規範，純屬本行個別事件，造成相關疑惑及困擾，特此致歉。」