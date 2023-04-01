控川普遭起訴有「政治動機」！佛州州長揚言：不協助移交
美國前總統川普（Donald Trump）因向情色片女星支付封口費一案，遭紐約曼哈頓大陪審團起訴，成為美國史上首位被控刑事罪的前總統，震撼美國政壇，與川普同屬共和黨的政要紛紛跳出來，怒控川普被起訴根本是有政治動機的，目的是要干擾共和黨投入2024大選，佛州州長德迪尚特（Ron DeSantis）更揚言不會協助移交。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《國會山莊報》報導，儘管被視為川普2024年重返白宮、共和黨內最大競爭對手，迪尚特在川普被起訴的消息傳出後，仍指控此事是將法律系統「武器化」，不僅顛覆了法治，也不符合美國人的精神，還說曼哈頓地方檢察官一直在歪曲法律，現在只為了針對政治對手，就不當擴大對法律的使用，並補充佛羅里達州不會協助移交請求，因為存在爭議情況。
川普被起訴前，迪尚特就曾批評，有關封口費的調查是出於政治動機，他沒有興趣參與某些特定類型的「馬戲團」表演，雖然他此前也被川普的支持者質疑，沒有更強力的為川普辯護，是在政治上示弱。
報導提到，迪尚特被視為川普2024年總統提名戰最主要的黨內挑戰者，雖然他還沒有正式宣布要參選，但似乎有在積極準備競選活動，外界普遍預測他將在不久後做出最終決定。