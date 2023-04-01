7-11愚人節玩超大！410杯咖啡內行下單了 正確喝法省爆
一年一度的愚人節到來啦！各大餐廳、量販店都因應推出不少活動，然而7-11今年真的玩大了！直接上架一天限定的「410杯濃萃美式咖啡組合」，一組一萬元，真的是可以下單的商品，而且限量1000組，不少網友看到杯數害怕不敢買，笑稱根本是「買到撞到」，沒想到有內行上班族立刻下單，揭開隱藏喝法，讓不少人超心動。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在PTT貼文指出「7-11冰淇淋紅茶買41送41，可以兌換到六月底；濃萃美式咖啡410杯10000元，可以兌換到八月底」由於該優惠看起來非常誇張，不少人都感到相當傻眼表示「410杯？五個月哪喝得完啊....」、「410杯要五個月喝完？真的是買到撞到」、「冰淇淋紅茶三個月82杯，幾乎每天一杯都要糖尿病了」、「真的是愚人節欸，買到撞到」。
而該活動確實「千真萬確」，7-11推出一日限定的「愚你同樂」 促銷，在OPEN POINT的APP上購買隨時取頁面就能購買，其中410杯一萬元的美式咖啡組合令人最嘖嘖稱奇，由於有兌換期限只到8月底的限制，如果一個人購買一組的話，雖然平均下來單杯原價50元、特價24元，比買一送一還要便宜，但是平均一天要喝2杯以上，才可能在150天內喝完，實在相當困難。
不過卻有勇者已經下訂單購買，並且揭露APP有所謂「轉送功能」，所以雖然看起來購買方案超荒謬，但是可以「同事團購」、「同學團購」、「家人團購」一起買，假設一團有5個人，每個人只要付2000元就能夠擁有82杯美式咖啡，以此類推，每個人都能享有「比五折更低」的咖啡可以喝！愛喝咖啡的三五好友揪一揪，買起來真的非常省哦！